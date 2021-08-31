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КИРГИЗСТАН

У Бішкеку пройшов парад на честь Дня незалежності Киргизстану

З привітанням і поздоровленням виступив президент країни Садиров Жапаров

Євгеній Подольський

У Бішкеку відбувся урочистий захід, приурочений до 30-річчя незалежності Киргизстану, передає ІА «Кабар».

В ході заходу на площі Ала-Тоо з привітанням і поздоровленням виступив президент країни Садиров Жапаров.

Глава держави зазначив, що за 30 століть Киргизи не раз втрачали незалежність, перебували на межі знищення, але, незважаючи на це, народ знову відроджувався.

У Бішкеку пройшов парад на честь Дня незалежності Киргизстану

Він додав, що в історії було багато народів і держав, які зникли після важких ударів долі.

“Ми повинні визнати і сказати, що в 1991 році комуністичний і радянський парламент – Верховна Рада Киргизької РСР – зробив великий історичний крок, служачи нашому народові і майбутнім поколінням”.

«Легендарний парламент» прийняв «Декларацію про державну незалежність Киргизької Республіки» і проголосив незалежність і суверенітет республіки. Були прийняті основні атрибути киргизької держави – прапор, герб, гімн. Так відкрилася нова сторінка в нашій історії», – підкреслив Жапаров.

У Бішкеку пройшов парад на честь Дня незалежності Киргизстану

За його словами, з моменту проголошення незалежності, Киргизстан став повноправним учасником і суб’єктом міжнародного права, з тих пір республіка обрала демократичну модель і ідеали розвитку.

Жапаров заявив про бажання «зробити Киргизстан стабільною, багатонаціональною країною, де кожен громадянин відчуває себе щасливим і захищеним» і висловив зацікавленість у подальшому розвитку співпраці зі стратегічними партнерами, союзниками і дружніми країнами.

Після виступу глави держави відбувся військовий парад, також по площі пройшли трудові колективи міністерств і відомств, підприємств, діячі культури і спортсмени.

У Бішкеку пройшов парад на честь Дня незалежності Киргизстану

Щорічно 31 серпня Киргизстан відзначає головне державне свято – День незалежності Республіки.

У цей день в 1991 році позачергова сесія Верховної Ради Республіки Киргизстан прийняла постанову про «Декларації про державну незалежність Республіки Киргизстан». Згідно з цим історичним актом, Республіка Киргизстан була оголошена незалежною, суверенною, демократичною державою.

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