У Бішкеку пройшов парад на честь Дня незалежності Киргизстану

У Бішкеку відбувся урочистий захід, приурочений до 30-річчя незалежності Киргизстану, передає ІА «Кабар».

В ході заходу на площі Ала-Тоо з привітанням і поздоровленням виступив президент країни Садиров Жапаров.

Глава держави зазначив, що за 30 століть Киргизи не раз втрачали незалежність, перебували на межі знищення, але, незважаючи на це, народ знову відроджувався.

Він додав, що в історії було багато народів і держав, які зникли після важких ударів долі.

“Ми повинні визнати і сказати, що в 1991 році комуністичний і радянський парламент – Верховна Рада Киргизької РСР – зробив великий історичний крок, служачи нашому народові і майбутнім поколінням”.

«Легендарний парламент» прийняв «Декларацію про державну незалежність Киргизької Республіки» і проголосив незалежність і суверенітет республіки. Були прийняті основні атрибути киргизької держави – прапор, герб, гімн. Так відкрилася нова сторінка в нашій історії», – підкреслив Жапаров.

За його словами, з моменту проголошення незалежності, Киргизстан став повноправним учасником і суб’єктом міжнародного права, з тих пір республіка обрала демократичну модель і ідеали розвитку.

Жапаров заявив про бажання «зробити Киргизстан стабільною, багатонаціональною країною, де кожен громадянин відчуває себе щасливим і захищеним» і висловив зацікавленість у подальшому розвитку співпраці зі стратегічними партнерами, союзниками і дружніми країнами.

Після виступу глави держави відбувся військовий парад, також по площі пройшли трудові колективи міністерств і відомств, підприємств, діячі культури і спортсмени.

Щорічно 31 серпня Киргизстан відзначає головне державне свято – День незалежності Республіки.

У цей день в 1991 році позачергова сесія Верховної Ради Республіки Киргизстан прийняла постанову про «Декларації про державну незалежність Республіки Киргизстан». Згідно з цим історичним актом, Республіка Киргизстан була оголошена незалежною, суверенною, демократичною державою.