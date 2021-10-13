ГоловнаМіжнародні організаціїЄСЄвропейський Союз не розпадається, але ризик зростає
Міжнародні організаціїЄСПолітика

Європейський Союз не розпадається, але ризик зростає

Гліб Парфененко
Європейський Союз не розпадається, але ризик зростає

Польща прийняла закон, який оскаржує верховенство права ЄС – ключовий принцип членства в ЄС – оголошує важливі статті договорів ЄС «несумісними» з польською конституцією. Це знову загострило відносини країни з блоком. Що далі?

«Те, що відбулося в Польщі, було рішенням Конституційного суду, який поставив під сумнів 4 статті договору ЄС. Це поставило під сумнів верховенство європейського права над національним законодавством. Це проблема для всього Європейського Союзу, тому що справи йдуть інакше. про те, що якщо договори і зобов’язання не дотримуються, то фундамент ЄС підривається», – прокоментував міжнародний болгарський аналітик Любомир Кючук.

За його словами, договір ЄС прийнятий, підписаний усіма країнами-членами, ратифікований всіма парламентами, тобто повинен мати обов’язкову силу.

Кючук додав, що Польща є досить проєвропейської країною, і сказав, що не вважає тезу про вихід країни з ЄС актуальним в даний момент.

«Це заперечується польським урядом. Приклад Брексіта і ситуація зі Сполученим Королівством на даний момент не дуже надихають. Громадяни Польщі налаштовані проєвропейськи», – додав він.

Кючук зазначив, що проблема тут в тому, як вони бачать своє членство в ЄС і навіть в якому Європейському Союзі вони хотіли б перебувати.

«Польський уряд намагається обмежити політичну інтеграцію всередині ЄС. Польща в даний час намагається повернути більше влади національним державам. Для вирішення багатьох проблем. В кінцевому підсумку, ЄС повинен бути зведений до вільного спільного ринку», – сказав міжнародний аналітик в Болгарії.

За його словами, ЄС не розвалюється, але ризики зростають.

«Тому що в даний час саме базова позиція ЄС піддається нападкам. Його основи піддаються ерозії. Йдеться про те, що верховенство європейських законів поширюється на всіх, і вони не можуть бути змінені окремо кожною країною, тому що тоді у нас просто не буде союзу», – сказав він.

Кючук підкреслив, що ризик ерозії правил ЄС більш серйозний, ніж вихід Польщі.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпандеміяТалібанДжо Байденпогодаземлетрусвакцина

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International