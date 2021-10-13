Європейський Союз не розпадається, але ризик зростає

Польща прийняла закон, який оскаржує верховенство права ЄС – ключовий принцип членства в ЄС – оголошує важливі статті договорів ЄС «несумісними» з польською конституцією. Це знову загострило відносини країни з блоком. Що далі?

«Те, що відбулося в Польщі, було рішенням Конституційного суду, який поставив під сумнів 4 статті договору ЄС. Це поставило під сумнів верховенство європейського права над національним законодавством. Це проблема для всього Європейського Союзу, тому що справи йдуть інакше. про те, що якщо договори і зобов’язання не дотримуються, то фундамент ЄС підривається», – прокоментував міжнародний болгарський аналітик Любомир Кючук.

За його словами, договір ЄС прийнятий, підписаний усіма країнами-членами, ратифікований всіма парламентами, тобто повинен мати обов’язкову силу.

Кючук додав, що Польща є досить проєвропейської країною, і сказав, що не вважає тезу про вихід країни з ЄС актуальним в даний момент.

«Це заперечується польським урядом. Приклад Брексіта і ситуація зі Сполученим Королівством на даний момент не дуже надихають. Громадяни Польщі налаштовані проєвропейськи», – додав він.

Кючук зазначив, що проблема тут в тому, як вони бачать своє членство в ЄС і навіть в якому Європейському Союзі вони хотіли б перебувати.

«Польський уряд намагається обмежити політичну інтеграцію всередині ЄС. Польща в даний час намагається повернути більше влади національним державам. Для вирішення багатьох проблем. В кінцевому підсумку, ЄС повинен бути зведений до вільного спільного ринку», – сказав міжнародний аналітик в Болгарії.

За його словами, ЄС не розвалюється, але ризики зростають.

«Тому що в даний час саме базова позиція ЄС піддається нападкам. Його основи піддаються ерозії. Йдеться про те, що верховенство європейських законів поширюється на всіх, і вони не можуть бути змінені окремо кожною країною, тому що тоді у нас просто не буде союзу», – сказав він.

Кючук підкреслив, що ризик ерозії правил ЄС більш серйозний, ніж вихід Польщі.