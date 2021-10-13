Европейский Союз не распадется, но риск увеличивается

Польша приняла закон, который оспаривает верховенство права ЕС — ключевой принцип членства в ЕС — объявляет важные статьи договоров ЕС «несовместимыми» с польской конституцией. Это снова обострило отношения страны с блоком. Что дальше?

«То, что произошло в Польше, было решением Конституционного суда, который поставил под сомнение 4 статьи договора. Это поставило под сомнение верховенство европейского права над национальным законодательством. Это проблема для всего Европейского Союза, потому что дела обстоят иначе. о том, что если договоры и обязательства не соблюдаются, то фундамент ЕС подрывается», — прокомментировал международный болгарский аналитик Любомир Кючук.

По его словам, договор ЕС принят, подписан всеми странами-членами, ратифицирован всеми парламентами, то есть должен иметь обязательную силу.

Кючук добавил, что Польша является достаточно проевропейской страной, и сказал, что не считает тезис о выходе страны из ЕС актуальным в данный момент.

«Это отрицается польским правительством. Пример Брексита и ситуация с Соединенным Королевством на данный момент не очень вдохновляют. Граждане Польши настроены проевропейски», — добавил он.

Кючук отметил, что проблема здесь в том, как они видят свое членство в ЕС и даже в каком Европейском Союзе они хотели бы находиться.

«Польское правительство пытается ограничить политическую интеграцию внутри ЕС. Польша в настоящее время пытается вернуть больше власти национальным государствам. Для решения многих проблем. В конечном итоге, ЕС должен быть сведен к свободному общего рынка», — сказал международный аналитик в Болгарии.

По его словам, ЕС не разваливается, но риски растут.

«Потому что в настоящее время именно базовая позиция ЕС подвергается нападкам. Его основы подвергаются эрозии. Речь идет о том, что верховенство европейских законов распространяется на всех, и они не могут быть изменены отдельно каждой страной, потому что тогда у нас просто не будет союза», — сказал он.

Кючук подчеркнул, что риск эрозии правил ЕС более серьезный, чем выход Польши.