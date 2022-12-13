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У Перу протестувальники захопили та підпалили аеропорт

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Перу протестувальники захопили та підпалили аеропорт

Як повідомляє El comercio, у Перу демонстранти, які вимагають проведення нових виборів у країні, захопили та підпалили аеропорт Андауайлас.

За даними державної керуючої компанії Coprac, у заручниках опинилися співробітники повітряної гавані. В аеропорту протестувальники підпалили залу передавачів, паливне сховище та місцеву поліцейську дільницю. Усього внаслідок заворушень в Андауайласі десятки громадян отримали поранення, як мінімум двоє загинули.

Такі самі акції протесту тривають у Лімі, Апурімаку, Кахамарку, Арекіпі, Ламбаєку, Іці. Їхні учасники виступають проти президентства Діни Болуарте.

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