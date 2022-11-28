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В Абу-Дабі, турист повечеряв у ресторані на 167 тисяч доларів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Абу-Дабі, турист повечеряв у ресторані на 167 тисяч доларів

Напередодні Чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі та у розпал етапу гонок «Формули 1» до Абу-Дабі до столиці Об’єднаних Арабських Еміратів з’їхалися високопоставлені люди та знаменитості.

Так, ресторан Nusr-Et напередодні виклав у соціальних мережах фото чека, який вже вранці активно обговорювали користувачі соціальних мереж: сума рахунку за вечерю склала 615 065 дирхамів (167 тисяч доларів). Він був оплачений у філії ресторану у торговому центрі The Galleria.

Раніше експерти путівника Gault&Millau виявили разючу різницю в цінах на шампанське в ресторанах Об’єднаних Арабських Еміратів. Зазначається, що для складання рейтингу критики відвідали 42 найкращі заклади. Результати дослідження Gault&Millau показали, що ціни на ту саму пляшку шампанського в різних ресторанах сильно різняться.

Наприклад, пляшка шампанського, яка коштує 525 дирхамів у готелі Emirates Palace в Абу-Дабі, в Dubai Festival City продається за 9,9 тисячі дирхамів. Вінтажна пляшка шампанського, яка коштує 9 950 дирхамів у ресторані на верхніх поверхах Burj Khalifa, коштуватиме 13,5 тисячі дирхамів у закладах на нижніх поверхах будівлі.

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