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В ОАЕ п’яний пасажир домагався стюардеси і погрожував фізичною розправою іншому бортпровіднику

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На авіарейсі з Дубая до Манчестера п'яний пасажир домагався стюардеси і погрожував фізичною розправою іншому бортпровіднику

Неприємний інцидент стався на авіарейсі з Дубая до Манчестера. 29-річний Мохаммед Разак домагався стюардеси та погрожував фізичною розправою іншому бортпровіднику.

За інформацією Daily Mail, чоловік “намагався втопити своє горе в алкоголі” після невдалого весілля.

“Під час події чоловік їхав додому після власного весілля в Пакистані. У суді Разак розповів, що переборщив з алкоголем перед посадкою на рейс. Як пояснив сам бешкетник, він намагався втопити свої суми, оскільки сім’я не схвалювала його нового шлюбу та вибору нареченої”, – пише видання.

Бортпровідники доповнили, що Разак продовжував випивати літаком. Коли співробітники помітили зміни у поведінці чоловіка, було ухвалено рішення припинити подачу алкоголю. Тоді незадоволений пасажир почав випрошувати алкоголь у сусідів, які також відмовилися йому допомогти.

Як передає PYOK, бешкетник втратив контроль над собою і вступив у конфлікт з персоналом літака.

“Разак домагався стюардеси: ущипнув її, коли та нахилилася, щоб зібрати сміття з підлоги салону. Потім він пригрозив бійкою бортпровіднику-чоловікові і сказав головному менеджеру, що “відкусить ніс, вуха і спалить”. Перейшовши від слів до справи, він став трощити” салон, поки не знепритомнів від сп’яніння. Рейс продовжився за планом, а винного заарештували після прибуття. Згідно зі звітом авіакомпанії Emirates, усунення пошкоджень, завданих Разаком, обійшлося їм у 200 фунтів стерлінгів”, – доповнює ЗМІ інформацію.

Невдачливий наречений отримав 18 місяців в’язниці: він отримав термін за пияцтво в літаку, бійку, сексуальне насильство та заподіяння злочинної шкоди.

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