Акула-вбивця атакує туристів в Дубай

Інцидент на пляжі Кайт бич у Дубаї вразив уяву не лише сотень безпосередніх свідків події, а й шести з половиною мільйонів користувачів Мережі, куди потрапило шокуюче відео.

Величезна акула раптово з’явилася біля самого берега і почала описувати кола чоловіків і жінок, що перебувають у воді.

Люди на березі почали кричати, вказуючи плавцям на небезпеку.

Першою помітила хижака жінка. І як ні в чому не було попливла до берега. Її приклад наслідував чоловік.

Експерти впевнені: якби жінка зчинила крик, замахала руками, піддалася паніці, акула напевно атакувала б беззахисну жертву.

Не всі знають, що в закритій від океану Перській затоці мешкає понад 30 видів акул. У тому числі й ті, що становлять смертельну загрозу для людини.