Спеціальна премія загальнонаціональної програми «Людина року» за 2021 рік «За вагомі наукові досягнення в галузі охорони здоров’я нації та розвиток вітчизняної фармації» присуджена ТОВ «НВК «Екофарм»

Не просто фармкомпанія: НВК «Екофарм» – це ефективні та безпечні ліки, а також принципи превентивної медицини.

ТОВ «НВК «Екофарм» – одна з небагатьох фармацевтичних компаній в Україні, яка не виробляє препаратів для симптоматичного лікування. З часу свого заснування, 1998 року, компанія дотримується строгої ідеології: лікувати потрібно не симптом, а причину захворювання. В результаті «Екофарм» уже понад двадцять років розробляє ліки виключно прямого впливу – зокрема, препарати противірусної та протиракової дії, безпосередньо спрямовані на усунення проблем у людському організмі.

Препарати «Екофарм» виробляються винятково на основі діючих речовин, отриманих із рослин. Це одна з головних складових ідеології компанії: «Силу природи – на благо народу». «Екофарм» спеціалізується на розробці інноваційних, ефективних, безпечних і доступних лікарських препаратів на основі діючих речовин, які вилучають із екологічно чистої рослинної сировини, що росте на території України.

Для виробництва препаратів використовуються власні виробничі потужності, що введені в експлуатацію в 2018 році у Хмельницькій області й оснащені сучасним устаткуванням, а також технологіями, сертифікованими за європейськими стандартами GMP.

В 2019 році проєкт «Екофарму» «Інноваційний засіб прямої дії проти ВПЛ для профілактики раку шийки матки», здійснений у рамках програми «Горизонт 2020», отримав сертифікат Європейської комісії «SEAL OF EXСELLENСЕ» («За відзнаку»). Таким самим сертифікатом Європейська комісія також нагородила інший проєкт «Екофарму» – «Інноваційний противірусний препарат прямої дії для лікування захворювань, викликаних ГРВІ».

Це свідчить про те, що проєкти компанії пройшли суворі критерії оцінки міжнародною програмою «Горизонт 2020» за трьома показниками: відмінність, вплив, якість і ефективність впровадження (excellence, impact, quality and efficiency of implementation).

Розробляючи нові лікарські препарати, «Екофарм» одночасно продовжує дослідження вже існуючих препаратів та вивчає можливості їх застосування в різних сферах медицини. У дослідженні препаратів, розроблених компанією, уже взяло участь понад 11 000 осіб. Зокрема, науковий підрозділ компанії вивчає можливості діючої речовини протефлазід у вірусології – специфічну дію препарату на аденовірус, папіломавірус (у т.ч. онкогенні штами), молекулярні механізми вірусоспецифічної, імунотропної, антиоксидантної, апоптозмодулюючої та антибластомної дії, дозозалежність при профілактиці та лікуванні різних вірусних інфекцій, екстраполяцію доз лікарських препаратів з досліджень in vitro та in vivo на людину.

Варто відзначити, що на сьогоднішній день діюча речовина протефлазід – єдина субстанція у світі з вивченою та доведеною в доклінічних і клінічних дослідженнях ефективністю щодо вірусів папіломи людини (ВПЛ), у тому числі – онкогенних штамів.

Під час пандемії COVID-19 «Екофарм» проводив інтенсивні дослідження в українських і європейських наукових центрах щодо впливу діючої речовини протефлазід на коронавіруси. Дослідження in vitro, проведені в 2020 році лабораторіями Helmholtz Centre for Infection Research (Німеччина) і IRTA- CReSA (Іспанія), підтвердили, що діюча речовина протефлазід виявляє високу специфічну противірусну активність щодо коронавірусів CоV229E і SARS-CоV-2. Компанія під час пандемії вела активну доброчинну діяльність і постачала в українські клініки противірусний препарат для захисту медичного персоналу.

Анатолій НОВИК – президент науково-виробничої компанії «Екофарм», відомий український політик і підприємець, який багато років життя присвятив державній службі, громадській та бізнесовій діяльності в галузі охорони здоров’я.

Працював радником Прем’єр-міністрів України Євгена Марчука та Валерія Пустовойтенка.

Народний депутат України 3-го скликання. Працював головою підкомітету з питань економічної реформи, матеріально-технічного та медикаментозного забезпечення системи охорони здоров’я, Комітету з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства (липень 1998–лютий 2000 рр.).

У 1998 році Анатолій Новик заснував НВК «Екофарм», де головним принципом стали безпека, доступність і ефективність лікарських засобів, що розробляються і виробляються компанією. Акцент робився на розробці ліків із природної сировини. Результатом наукового пошуку став препарат, який вже понад 20 років є лідером на ринку противірусних засобів – Протефлазід. Препарати із діючою речовиною протефлазід нині активно використовуються для профілактики і лікування захворювань, викликаних різноманітними вірусами: грипу, ОРВІ, герпесу, гепатиту, папіломи та інших. Останні дослідження у наукових центрах Америки і Європи показали, що діюча речовина має такі механізми дії, які дозволяють ефективно боротись із коронавірусом SARS-CoV2.

Анатолій Новик веде активну гуманітарну діяльність, зокрема, підтримує українську Федерацію рукопашного бою. Впродовж пандемії коронавірусної хвороби «Екофарм» здійснив безпрецедентні за обсягом гуманітарні поставки противірусних препаратів з діючою речовиною протефлазід до лікарень України для захисту медперсоналу та лікування хворих на Ковід-19.

Незабаром світ побачить авторська розробка Анатолія Новика – електронна система, що дозволить людям здійснювати постійний моніторинг стану свого організму. Онлайн-платформа МoniНeal є першим кроком на шляху до трансформації системи охорони здоров’я, коли місія медицини зрушиться від суто симптоматичного лікування запущених хвороб у бік профілактики захворювань, ранньої діагностики, завчасного виявлення ризиків для здоров’я і своєчасного усунення негативних факторів.

МoniНeal оснащений персоніфікованою системою моніторингу та усіма сервісами для постійної взаємодії людини зі своїм лікарем.

рання діагностика і виявлення ризиків для здоров’я;

комплекс заходів для нівелювання ризику виникнення хвороб;

індивідуальний підхід до профілактики та лікування;

активна співучасть пацієнта і лікаря у процесі лікування або підтримання здоров’я.

Завдяки цим принципам медична система, яка нині є по суті системою охорони хвороб, трансформується у свою декларовану якість – системи охорони здоров’я.

І це, за переконаннями Анатолія Новика, дозволить забезпечити зростання тривалості життя людей та забезпечення його високої якості.

Діяльність заради Перемоги під час військового стану:

З початку військової агресії росії проти України фармкомпанія «Екофарм» активно допомагає Силам оборони України. Надається пряма фінансова допомога – у перший день агресії компанія перерахувала для української армії 3 000 000 гривень. Придбано й передано два розвідувальних дрони, три автомобілі, великі партії форми для ТРО, нагрудні камери для співробітників військкоматів. На прохання військових армійських частин, підрозділів СБУ та госпіталів «Екофарм» поставляє для бійців свої противірусні препарати, мінімізуючи ризики поширення інфекцій. З тією ж метою на прохання благодійних організацій компанія передавала препарати Протефлазід та Імунофлазід для вимушених переселенців.

Сьогодні «Екофарм» не лише продовжує досліджувати та вдосконалювати свої лікарські засоби, а й активно розвиває впровадження у практику принципів превентивної медицини. Фахівці фармкомпанії впевнені, що саме цей напрямок може переламати негативну динаміку, згідно з якою Україна сьогодні має низькі статистичні показники тривалості життя і його якості, та високі цифри смертності від різних захворювань. При цьому близько 70 відсотків людей помирають від хвороб, які можна було вчасно діагностувати та вилікувати. Тому «Екофарм» розробив першу спеціалізовану онлайн-систему MyHeal, яка дає людині можливість контролювати стан свого здоров’я, керувати ним і у співпраці зі своїм сімейним лікарем, своєчасно усувати ризики, що виникають.