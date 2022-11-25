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У Норвегії росіянина засуджено до 90 днів в’язниці за запуск дрона

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Норвегії росіянина засуджено до 90 днів в'язниці за запуск дрона

Як повідомила телерадіокомпанія NRK, суд у Норвегії засудив громадянина Росії, який звинувачувався у запуску дрону у семи місцях Норвегії, до 90 днів в’язниці.

Раніше повідомлялося, що 34-річного росіянина заарештували після запуску дрону в Улленсванзі. Його звинувачували у тому, що він запускав безпілотник у семи місцях Норвегії. Затриманий досі перебував під вартою у в’язниці Бергена.

Крім того, у цій країні мають відбутися суди ще над трьома росіянами, затриманими за управління дронами в Норвегії. Ці справи перебувають у окружних судах Вадсе та Тромсе.

Минулої весни Норвегія заборонила російським компаніям та громадянам використовувати безпілотники на своїй території. За останні два місяці місцева поліція заарештувала семеро росіян, деяких з них відпустили.

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