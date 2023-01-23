У Німеччині розшукують 700 тисяч квартир

Тенденція до стрімкого скорочення дозволів на будівництво квартир у Німеччині збереглася і в 2022 році, повідомляє Федеральне статистичне відомство, повідомляє DPA. Це загострило дефіцит доступного житла.

У листопаді було схвалено будівництво 24 304 будинків, що приблизно на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомило статистичне управління.

Це сприймається як поганий знак для нового будівництва в Німеччині, яке вже зупинилося. Дозволи на будівництво є важливим показником дефіциту житла в багатьох містах.

Експерти мюнхенського інституту Ifo попереджають про спад будівництва житла в Німеччині. Згідно з ними, з січня по листопад затверджено 321 757 квартир, що на 5,7% менше порівняно з відповідним періодом минулого року. Особливо серйозним був спад в односімейних будинках – 15,9%.

Повідомляється, що багато будівельників відкладають нові проекти або взагалі скасовують їх. Ціни на новобудови класичних житлових будинків у листопаді зросли майже на 17%.

Уряд вже визнав, що не досягне мети будувати 400 000 нових будинків на рік.

Це відбувається в той час, коли значна імміграція, переважно біженців з України, призвела до збільшення попиту на житло.

Союз асоціацій орендарів, профспілок будівельників і асоціацій соціальної промисловості нещодавно попередив про зростаючу нестачу житла. За підрахунками, зараз у Німеччині не вистачає близько 700 000 квартир.