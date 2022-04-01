Російський енергетичний гігант “Газпром” йде з Німеччини

Російський енергетичний гігант “Газпром” заявив, що залишає свій бізнес у Німеччині на тлі суперечки між двома країнами з приводу того, що Москва наполягає на оплаті російського газу в рублях, а не в євро, повідомляє Reuters.

Не відразу було зрозуміло, як цей крок вплине на постачання російського газу, від якого так залежить Німеччина.

Компанія заявила, що не буде частиною Gazprom Germania GMBH та всіх її активів, включаючи Gazprom Marketing & Trading Ltd. Докладнішої інформації вона не надала.

Німецька газета Handelsblatt повідомила в четвер, що міністерство економіки Німеччини розглядає можливість захоплення підрозділів “Газпрому” та “Роснефти” в країні на тлі побоювань щодо безпеки енергопостачання. Кремль заявив у п’ятницю, що будь-який такий крок буде порушенням міжнародного права.

Компанія “Газпром Німеччина” базується в Берліні, а її єдиним акціонером є “Газпром експорт”, дочірня компанія “Газпрому”.

Німецька компанія має дочірні підприємства, у тому числі у Швейцарії та Чехії.

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про запровадження розрахунків за російський газ у рублях із «ворожими» країнами. Німеччина відкинула ці вимоги, а міністр економіки Німеччини заявив у четвер, що Путін не “шантажуватиме”.