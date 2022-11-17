Фінляндія заарештувала німця-нелегала за спробу в’їзду до Росії велосипедом

Прикордонники Південно-Східної Фінляндії зупинили громадянина Німеччини, який намагався велосипедом проїхати до Росії через прикордонний перехід Нуйямаа.

У своїй заяві фінський прикордонник наголосив, що чоловіка, який рухався велосипедом, був спійманий 14 листопада прикордонним патрулем з російської сторони. Порушника не стали “брати в полон”, а просто розгорнули його назад на територію Фінляндії.

Далі громадянина Німеччини викликали до окружного суду Південної Карелії за злочин на державному кордоні. Засідання проходило за участю прикордонного комісара Виборзького району. Яка доля чекає на «велосипедиста», поки що невідомо. Він може позбутися штрафу і повернутися на батьківщину.

Тим часом дані, надані фінською прикордонною службою, показують, що після рішення влади обмежити в’їзд російських громадян до Фінляндії з 30 вересня, кількість тих, хто прибуває, значно скоротилася.

У перший тиждень листопада прикордонна служба Південно-Східної Фінляндії заарештувала росіянку за підозрою у пред’явленні паспорта із підробленими штампами про перетин кордону. Вона прямувала з Фінляндії до Росії.