Смартфони зникнуть через 10 років

В даний час мобільний пристрій необхідно тільки для аутентифікації користувача і передачі інформації. Людину можна ідентифікувати по-різному, наприклад, по обличчю, відбитками пальців і голосу, а інформацію можна проектувати на стіну або дзеркало за допомогою датчика IoT (IoT – «Інтернет речей»).

«Отже, телефон застарів, через 10 років він зникне, його замінимо ми, люди. А бабці, яка заблукала в центрі міста, нікуди дзвонити не треба: вона може запитати у стіни «Як мені додому?», І стіна покаже їй маршрут стрілкою.

Смартфон, як і імплантований чіп, – це застаріла технологія, тому через десять років він вийде з ужитку.

Раніше американські вчені створили пристрій, що дозволяє виробляти енергію з людських пальців. Це тонка смужка, яка прикріплюється до кінців фаланг. Найбільша кількість електрики виробляється при утворенні поту і контакті грунту з поверхнями (п’єзоелектричний ефект).

Джерело: BGNES