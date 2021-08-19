Смартфоны исчезнут через 10 лет

В настоящее время мобильное устройство необходимо только для аутентификации пользователя и передачи информации. Человека можно идентифицировать по-разному, например, по лицу, отпечаткам пальцев и голоса, а информацию можно проецировать на стену или зеркало с помощью датчика IoT (IoT — «Интернет вещей»).

«Итак, телефон устарел, через 10 лет он исчезнет, ​​его заменим мы, люди. А бабушки, которая заблудилась в центре города, никуда звонить не надо: она может запросить у стены «Как мне домой?», И стена покажет ей маршрут стрелке.

Смартфон, как и имплантированный чип — это устаревшая технология, поэтому через десять лет он выйдет из употребления.

Ранее американские ученые создали устройство, позволяющее производить энергию из человеческих пальцев. Это тонкая полоска, которая прикрепляется к концам фаланг. Наибольшее количество электричества производится при образовании пота и контакте грунта с поверхностями (пьезоэлектрический эффект).

Источник: BGNES