У Мексиці чоловік відкрив аварійний люк літака та вийшов на крило

Пасажир авіакомпанії Aeromexico відкрив аварійний люк літака і вийшов на його крило, проте супутники захищають його, а не засуджують.

Інцидент стався, коли літак стояв на смузі очікування перед вильотом із міжнародного аеропорту Мексики до Мехіко-Сіті у четвер, повідомляє Business Insider. У заяві аеропорту йдеться, що після виходу на крило пасажир “повернувся до салону, не пошкодивши ні літак, ні когось ще”.

“Відповідно до міжнародних правил безпеки людину було передано до рук влади”, – додали в заяві.

Десятки супутників захищають чоловіка. 77 пасажирів підписали заяву, фотографії якої були опубліковані у мережі.

Los pasajeros del vuelo 672 de @Aeromexico NO estamos de acuerdo con la historia que están contando, se abrió la salida de emergencia por la desesperación tras dejarnos encerrados por casi 4 horas sin ventilación y sin agua, INJUSTO lo que pretenden hacer @mx_guardia pic.twitter.com/F6fFgeAstH — Regina (@regina_villazon) January 25, 2024

Пасажири заявили, що авіакомпанія змусила їх чекати зльоту чотири години, без вентиляції та води, доки рейс затримувався. Вони додали, що чоловік, який відкрив аварійний вихід, діяв “на благо всіх, за підтримки всіх”.

“Затримка та відсутність вентиляції створили умови, які поставили під загрозу здоров’я пасажирів. Він врятував нам життя”, – йдеться у зверненні пасажирів.

За даними світової служби відстеження польотів flightradar24, рейс AM762 мав вилетіти о 8:45 ранку, але покинув аеропорт лише о 14:18. Згідно зі звітом про подію, рейс було затримано після того, як спрацювала сигналізація технічного обслуговування, що змусило капітана повернутися на стоянку.

“Пасажири були незадоволені, і один з них відчинив аварійні двері і вийшов на крило. Це вимагало заміни літака”, – йдеться у звіті.

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