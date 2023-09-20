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Туристів вбило блискавкою прямо на пляжі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристів вбило блискавкою прямо на пляжі

Трагічне НП сталася в Мексиці: туристів убило блискавкою прямо на пляжі. Як повідомляє місцева преса, все сталося у штаті Мічоакан на популярному серед туристів пляжі Аквіла.

У відео видно, як у пару туристів на пляжі потрапляє блискавка. Обидва вони загинули – жінка померла одразу ж, а потерпілий чоловік помер пізніше у лікарні.

Нагадаємо, що туристів у Таїланді та В’єтнамі попередили відразу про дві смертельні небезпеки – обидві з них принесе інтенсивний мусон, що супроводжуватиметься низьким атмосферним тиском, який охопить північні та верхні північно-східні регіони Таїланду і пошириться на північ В’єтнаму.

На туристів, що відпочивають на узбережжях, чекають сильні штормові хвилі, а також грози — купатися не можна, виходити в море на човнах також небажано. Та й взагалі, пересуватися кудись не варто – всіх попередили про високу активність блискавок.

Для туристів, які відпочивають на західному узбережжі Таїланду, озвучили окремий прогноз. Грози очікуються на 40% території, під ударом опиняться, зокрема, Пхукет і Крабі. На морі – хвилі, висотою від одного до двох метрів і сильний південно-західний вітер, що сягає 35 км/год.

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