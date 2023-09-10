Потужний землетрус як у Туреччині – зруйновано популярне туристичне місто, сотні загиблих

Стихійне лихо обрушилося на Марокко: сильний землетрус магнітудою 6,9 з епіцентрів за 80 км Марракеша зруйнував популярне туристичне і при цьому густонаселене місто. Фактично повторилася трагедія цього лютого, коли було зруйновано багато міст на південному сході Туреччини. Сьогодні в Марокко від страшних поштовхів також валилися будівлі, переверталися машини, туристи та місцеві жителі з жахом вибігали на вулиці, щоб урятуватися. Вже нарахували понад 820 загиблих, але пошуки продовжуються. Ситуація ускладнюється тим, що удар стихії стався вночі: землетрус стався 8 вересня о 23:11 за місцевим часом.

Щоб виявити повний масштаб руйнувань, може знадобитися кілька днів, оскільки дороги, заблоковані уламками, та відстані між багатьма постраждалими гірськими селами уповільнюють оцінку. Зруйновані пам’ятки, зокрема зі списку ЮНЕСКО, постраждали й готелі. Взагалі, саме старе місто Марракеша, відоме як Медіна, стало об’єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1985 році і містить будівлі, що сягають його заснування в 11 столітті.

Як заявили у місцевих державних ЗМІ, щонайменше 820 людей загинули внаслідок руйнівного землетрусу. «Є побоювання, що кількість жертв незабаром може зрости, оскільки на даний момент підтверджено, що щонайменше 672 особи були доставлені до лікарень із травмами», – додають у ЗМІ. Цілком можливо, що серед загиблих та постраждалих є іноземні туристи — принаймні соцмережі наповнюються моторошними розповідями туристів.

“Це було абсолютно жахливо. Люстри в готелі почали тремтіти, і ми всі кинулися тікати, рятуючи своє життя, щоб вибратися. Усі вибігали в паніці, кричали… Я ніколи раніше не відчувала нічого подібного», – розповідає одна із постраждалих. Туристи повідомили, що від землетрусу в лобі їхніх готелів вилітали шибки, комусь довелося ночувати на газоні перед готелем, інші в паніці, бо не можуть знайти родичів, які виїхали на екскурсію. Навіть туристи, що залишилися в не постраждалих районах, розповідають, як прокинулися від вию сирен швидкої допомоги.

Нагадаємо, що в лютому на Туреччину обрушився страшний землетрус, сильний за останні 20 років. Магнітуда землетрусу склала 7.4 балів, що дуже багато, а «відлуння» підземних поштовхів відчули більш ніж у 10 країнах. При цьому за даними турецького Управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD) землетрус магнітудою 7.4 стався о 04:17 в районі Пазарджик Кахраманмараша. За ним майже одразу, о 04:26, стався ще один землетрус силою 6.4 бали, епіцентр якого знаходиться в районі Нурдаги Газіантепа біля турецько-сирійського кордону. Афтершок відчувалися по всій Туреччині, аж до курортних провінцій. Ситуацію посилювало те, що землетрус стався рано-вранці, коли люди все ще спали, тому попередня кількість загиблих і постраждалих продовжує зростати.

Далі ще один землетрус стався о 13:23 і сила землетрусу була зареєстрована як 7.8, епіцентр — Ельбістанський район провінції Кахраманмараш», – заявляють вони. Також повідомляється, що нові підземні поштовхи відчуваються в Дамаску, Латакії та низці інших провінцій Сирії. А також у столиці Туреччини Анкарі та на головному її курорті – Анталії.