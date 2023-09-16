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Турист втратив 2400 євро через селфі на Мальті

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист втратив 2400 євро через селфі на Мальті

Фото на тлі Auberge de Castille на Мальті обійшлося італійському туристові більш ніж 2000 євро і один рік умовного обмеження волі, передає Italy.24.

20-річний Вітторіо Емануель Савойя пошкодив сходинки, намагаючись зробити фото на заході сонця на тлі резиденції прем’єр-міністра Мальти. Повідомляється, що він намагався дістатися дверей Кастильського подвір’я на електротранспорті, тим самим пошкодивши сходи.

Цей факт не уникнув уваги чергового поліцейського, який негайно сповістив своїх колег. Італійця впізнали і запросили з’явитися до поліцейської дільниці Валлетти, де він усе підтвердив, але заперечував, що помітив завдану шкоду.

Влада країни наклала на туриста штраф у розмірі 2400 євро, а також засудила до одного року умовного обмеження волі.

Історичний палац Валлетти — перлина бароко, об’єкт спадщини ЮНЕСКО та будинок прем’єр-міністра Мальти. Він розташований в одному з районів із максимальним туристичним потоком.

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