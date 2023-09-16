Турист втратив 2400 євро через селфі на Мальті

Фото на тлі Auberge de Castille на Мальті обійшлося італійському туристові більш ніж 2000 євро і один рік умовного обмеження волі, передає Italy.24.

20-річний Вітторіо Емануель Савойя пошкодив сходинки, намагаючись зробити фото на заході сонця на тлі резиденції прем’єр-міністра Мальти. Повідомляється, що він намагався дістатися дверей Кастильського подвір’я на електротранспорті, тим самим пошкодивши сходи.

Цей факт не уникнув уваги чергового поліцейського, який негайно сповістив своїх колег. Італійця впізнали і запросили з’явитися до поліцейської дільниці Валлетти, де він усе підтвердив, але заперечував, що помітив завдану шкоду.

Влада країни наклала на туриста штраф у розмірі 2400 євро, а також засудила до одного року умовного обмеження волі.

Історичний палац Валлетти — перлина бароко, об’єкт спадщини ЮНЕСКО та будинок прем’єр-міністра Мальти. Він розташований в одному з районів із максимальним туристичним потоком.