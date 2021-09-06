ГоловнаЛІВІЯСин Муаммара Каддафі вийшов з в'язниці в Лівії і, ймовірно, виїхав до...
ЛІВІЯТУРЕЧЧИНА

Син Муаммара Каддафі вийшов з в’язниці в Лівії і, ймовірно, виїхав до Туреччини

Гліб Парфененко
Синът на Муамар Кадафи е бил освободен от затвора в Либия и вероятно е заминал за Турция

Лівійська влада в неділю звільнили Сааді, одного з синів колишнього диктатора Муаммара Каддафі, після семи років, проведених у в’язниці в столиці Тріполі, повідомив представник лівійського уряду, якого цитує Associated Press.

Мохамед Хамуда, представник перехідного уряду, заявив, що Сааді Каддафі вийшов на свободу з в’язниці Аль-Хадаба, де в очікуванні суду сидять багато функціонерів режиму Каддафі, в основному у зв’язку з придушенням повстання 2011 року, яке скинуло багаторічного диктатора і призвело до його вбивства .

Хамуда не повідомив подробиць про обставини, пов’язаних зі звільненням Сааді Каддафі, але сказав, що влада просто виконали постанову суду про його звільнення два роки тому.

За даними місцевих ЗМІ, Сааді Каддафі був звільнений після виправдання за звинуваченням у повстанні проти уряду його батька. Після звільнення він поїхав до Туреччини, повідомляє новинний сайт Al Marsad.

Під час повстання 2011 року він керував бригадою спецназу і брав участь в придушенні протестів і повстанців.

Під час краху режиму свого батька він втік через пустелю Нігер, але був екстрадований в 2014 році.

Муаммарі Каддафі Сааді був відомий своїм розкішним життям. Він також вважав своїм володінням чемпіонат Лівії з футболу. Сааді грав за кілька лівійських команд, а також за одну італійську, перш ніж дав позитивний результат тесту на заборонені речовини.

В одному випадку в 1996 році лівійські сили безпеки відкрили вогонь по відвідувачах під час матчу в присутності Сааді. Він також підозрювався у вбивстві в 2005 році популярного лівійського футболіста Башира аль-Ріяні, відвертого критика режиму Каддафі.

Три його сина, Мутасим, Сеіф аль-Араб і Хаміс, загинули під час повстання 2011 року. Сейф аль-Іслам, спадкоємець, який претендував на владу при режимі свого батька, живе в Лівії з моменту свого звільнення в 2017 р. Інший син Каддафі, Ганнібал, імовірно знаходиться у в’язниці в Лівані.

Джерело: BTA

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяпогодаТалібанвакцинапожежаКабулБлизький Схід

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International