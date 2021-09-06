Син Муаммара Каддафі вийшов з в’язниці в Лівії і, ймовірно, виїхав до Туреччини

Лівійська влада в неділю звільнили Сааді, одного з синів колишнього диктатора Муаммара Каддафі, після семи років, проведених у в’язниці в столиці Тріполі, повідомив представник лівійського уряду, якого цитує Associated Press.

Мохамед Хамуда, представник перехідного уряду, заявив, що Сааді Каддафі вийшов на свободу з в’язниці Аль-Хадаба, де в очікуванні суду сидять багато функціонерів режиму Каддафі, в основному у зв’язку з придушенням повстання 2011 року, яке скинуло багаторічного диктатора і призвело до його вбивства .

Хамуда не повідомив подробиць про обставини, пов’язаних зі звільненням Сааді Каддафі, але сказав, що влада просто виконали постанову суду про його звільнення два роки тому.

За даними місцевих ЗМІ, Сааді Каддафі був звільнений після виправдання за звинуваченням у повстанні проти уряду його батька. Після звільнення він поїхав до Туреччини, повідомляє новинний сайт Al Marsad.

Під час повстання 2011 року він керував бригадою спецназу і брав участь в придушенні протестів і повстанців.

Під час краху режиму свого батька він втік через пустелю Нігер, але був екстрадований в 2014 році.

Муаммарі Каддафі Сааді був відомий своїм розкішним життям. Він також вважав своїм володінням чемпіонат Лівії з футболу. Сааді грав за кілька лівійських команд, а також за одну італійську, перш ніж дав позитивний результат тесту на заборонені речовини.

В одному випадку в 1996 році лівійські сили безпеки відкрили вогонь по відвідувачах під час матчу в присутності Сааді. Він також підозрювався у вбивстві в 2005 році популярного лівійського футболіста Башира аль-Ріяні, відвертого критика режиму Каддафі.

Три його сина, Мутасим, Сеіф аль-Араб і Хаміс, загинули під час повстання 2011 року. Сейф аль-Іслам, спадкоємець, який претендував на владу при режимі свого батька, живе в Лівії з моменту свого звільнення в 2017 р. Інший син Каддафі, Ганнібал, імовірно знаходиться у в’язниці в Лівані.

Джерело: BTA