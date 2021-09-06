Сын Муаммара Каддафи вышел из тюрьмы в Ливии и, вероятно, выехал в Турцию

Ливийские власти в воскресенье освободили Саади, одного из сыновей бывшего диктатора Муаммара Каддафи, после семи лет, проведенных в тюрьме в столице Триполи, сообщил представитель ливийского правительства, которого цитирует Associated Press.

Мохамед Хамуда, представитель переходного правительства, заявил, что Саади Каддафи вышел на свободу из тюрьмы Аль-Хадаба, где в ожидании суда сидят много функционеров режима Каддафи, в основном в связи с подавлением восстания 2011 года, которое сбросило многолетнего диктатора и привело к его убийству.

Хамуда не сообщил подробностей об обстоятельствах, связанных с увольнением Саади Каддафи, но сказал, что власти просто выполнили постановление суда о его освобождении два года назад.

По данным местных СМИ, Саади Каддафи был уволен после оправдания по обвинению в восстании против правительства его отца. После освобождения он уехал в Турцию, сообщает новостной сайт Al Marsad.

Во время восстания 2011 года он руководил бригадой спецназа и участвовал в подавлении протестов и повстанцев.

Во время краха режима своего отца он бежал через пустыню Нигер, но был экстрадирован в 2014 году.

Муаммар Каддафи Саади был известен своей роскошной жизнью. Он также считал своим владением чемпионат Ливии по футболу. Саади играл за несколько ливийских команд, а также за одну итальянскую, прежде чем дал положительный результат теста на запрещенные вещества.

В одном случае в 1996 году ливийские силы безопасности открыли огонь по посетителям во время матча в присутствии Саади. Он также подозревался в убийстве в 2005 году популярного ливийского футболиста Башира аль-Рияни, откровенного критика режима Каддафи.

Три его сына, Мутасим, Сеиф аль-Араб и Хамис, погибли во время восстания 2011 года. Сейф аль-Ислам, наследник, претендовал на власть при режиме своего отца, живет в Ливии с момента своего освобождения в 2017 г.. Другой сын Каддафи, Ганнибал, вероятно находится в тюрьме в Ливане.

Источник: BTA