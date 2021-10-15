Відома стара робота Бенксі продано за шалені гроші

16 мільйонів фунтів стерлінгів – це ціна за знамениту – напівзруйновану – роботу Бенксі в Лондоні. Три роки тому, відразу після того, як анонімний покупець продав з аукціону «Дівчинку з повітряною кулею», робота була частково самознищина на очах у покупців аукціонного будинку. Те, що від ней залишилося, тільки що було продано на Sotheby’s за суму, що у багато разів перевищує оригінал.

Герхард, Ріхтер, Сай Туомблі, Бріджит Райлі – осінній аукціон сучасного мистецтва був сповнений гучних імен. Але, напевно, всі чекали моменту, коли робота, що уразила покупців в 2018 році, повернеться на аукціон. Художник встановив подрібнювач, який дистанційно запускався натисканням кнопки в кадрі. Однак механізм застряг. Частина «Дівчина» збереглася, а нижня частина машини перетворилася в звисаючі смужки паперу.

І на цей раз були побоювання, що Бенксі нічого не придумав. «Ви навіть не уявляєте, як я боюся вдарити молотком», – зізнався аукціоніст незадовго до оголошення продажу. Однак молоток впав, і на цей раз робота пройшла нормально. За останні три роки він різко виріс в ціні. У 2018 році робота – все ще цілком – була продана за «нікчемний» мільйон фунтів. За оцінками аукціонного будинку, тепер вона складе шість мільйонів. В результаті виявилося шістнадцять. Переможець аукціону заплатить ще більше, тому що потрібно додати два з половиною мільйона адміністративних витрат.

Іронія полягає в тому, що самознищення мало критикувати комерціалізацію світу мистецтва і абсурдні суми багатої пропозиції їх робіт.