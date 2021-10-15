Известная ветхая работа Бэнкси продана за сумасшедшие деньги

16 миллионов фунтов стерлингов — это цена за знаменитую — полуразрушенную — работу Бэнкси в Лондоне. Три года назад, сразу после того, как анонимный покупатель продал с аукциона «Девочку с воздушным шаром», работа была частично самоуничтожена на глазах у покупателей аукционного дома. То, что от него осталось, только что было продано на Sotheby’s за сумму, во много раз превышающую оригинал.

Герхард, Рихтер, Сай Туомбли, Бриджит Райли — осенний аукцион современного искусства был полон громких имен. Но, наверное, все ждали момента, когда работа, поразившая покупателей в 2018 году, вернется на аукцион. Художник установил измельчитель, который дистанционно запускался нажатием кнопки в кадре. Однако механизм застрял. Часть «Девушка» сохранилась, а нижняя часть машины превратилась в свисающие полоски бумаги.

И на этот раз были опасения, что Бэнкси ничего не придумал. «Вы даже не представляете, как я боюсь ударить молотком», — признался аукционист незадолго до объявления продажи. Однако молоток упал, и на этот раз работа прошла нормально. За последние три года он резко вырос в цене. В 2018 году работа — все еще целиком — была продана за «ничтожный» миллион фунтов. По оценкам аукционного дома, теперь она составит шесть миллионов. В итоге оказалось шестнадцать. Победитель аукциона заплатит еще больше, потому что нужно добавить два с половиной миллиона административных расходов.

Ирония состоит в том, что самоуничтожение должно было критиковать коммерциализацию мира искусства и абсурдные суммы богатого предложения их работ.