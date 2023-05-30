Відкрив двері під час польоту: авіаперевізник Південної Кореї призупинив продаж квитків біля аварійних виходів

Asiana Airlines Inc – другий за величиною перевізник Південної Кореї – заявив, що припинив продаж місць у літаках, розташованих біля аварійних виходів. До такого рішення авіакомпанія дійшла після того, як один із пасажирів відчинив двері повітряного судна під час польоту, передає Yonhap.

28 травня керівництво авіакомпанії Asiana Airlines ухвалило рішення призупинити продаж місць 26A в 11 літаках A321-200, а також місць 31A у трьох літаках A321-200.

У заяві йдеться про те, що місця поряд з аварійними дверима в літаках A321-200 будуть недоступні для бронювання, навіть якщо всі місця на борту будуть повністю викуплені. Конкретні терміни дії заборони не вказуються.

Припинити продаж квитків на подібні місця вирішили й у підрозділі бюджетних перевізників Asiana Air Seoul Inc. Тепер для покупки недоступні місця 22A та 27А літаках A321-200.

Інші бюджетні перевізники, такі як Asiana Air Busan, Air Premia та Korean Air заявили, що також розглядають можливість припинення продажу місць біля аварійних виходів.

Нагадаємо, пасажир літака A321-200, якийсь Лі відчинив двері під час посадки. Борт у цей час знаходився за 213 метрів від землі. У результаті у 12 пасажирів через паніку виникли проблеми з диханням, дев’ятьом була потрібна медична допомога.

28 травня суд видав ордер на арешт Лі за порушення закону про авіаційну безпеку. Чоловік може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Під час допиту Лі розповів, що був у сильному стресі через втрату роботи і відчинив двері, бо хотів швидше вийти із задушливого салону на свіже повітря.