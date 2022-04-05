Північна Корея: ми використовуємо ядерну зброю, щоб знищити сеульську армію

Північна Корея застосує свою ядерну зброю для «ліквідації» південнокорейських військових у разі запобігання удару Сеулом. Про це заявила сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина, передає AFP.

Попередження Кім Йо Чжон прозвучало у відповідь на загрозу з боку міністра оборони Південної Кореї Сукха Ука. У п’ятницю він сказав, що південнокорейські військові мають ракети, «здатні точно і швидко вразити будь-яку мету в Північній Кореї, коли є явні ознаки запуску ракети з Північної Кореї».

У відповідь Кім Йо Чен заявила, що обговорення попереджувального удару по ядерних силах з боку «божевільного» Су було «дуже великою помилкою», згідно зі звітом ЦТАК.

Загрози виникають на тлі відновлення випробувань зброї Північною Кореєю, яка минулого місяця запустила свою першу міжконтинентальну балістичну ракету великої дальності у 2017 році.

“У випадку, якщо Південна Корея вибере військову конфронтацію з нами, нашим ядерним силам неминуче доведеться виконувати свої зобов’язання”, – заявив Кім Йо Чен, ключовий політичний радник у Пхеньяні. «Основне завдання» ядерних сил Північної Кореї — виконувати роль стримуючого фактора, але у разі виникнення збройного конфлікту така зброя буде використана для «ліквідації збройних сил противника».

Внаслідок цієї «жахливої ​​атаки» на південнокорейські сили чекає «нещасна доля, повна руйнація та розорення».

Цього місяця Північна Корея відзначатиме 110-річчя від дня народження засновника Кім Ір Сена, дідуся нинішнього лідера Кіма. Пхеньян зазвичай любить відзначати ключові національні роковини військовими парадами, масштабними випробуваннями зброї або запуск супутників.