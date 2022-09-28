“Тільки ми з татом летимо”: До мережі потрапило відео з порожнім літаком до Росії

Відео з порожнім літаком, що летить до Росії, розсилають туристи.

Автор ролика невідомий. На камеру чоловік каже, що летить із сином до Росії, не уточнюючи звідки. Другий кадр відео показує порожній літак. Герой ролика іронічно зазначає, що вони “цілий літак замовили”.

В одному з Telegram-каналів пояснили, що незвичайний рейс S7 Airlines летів із Бішкека до Іркутська. Усього з двома пасажирами на борту він виконувався у понеділок, 26 вересня, літаком Airbus A320. Було куплено три квитки.

“В інші дні завантаження побільше (куплено по 70-100 авіаквитків). Цей рейс (S7 6320) авіакомпанія запустила з 20 вересня. У розкладі він стоїть по вівторках та суботах, але цього тижня додатково ще у понеділок та четвер”, – йдеться у повідомленні. у повідомленні.