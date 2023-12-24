Названо найбезпечніші міста світу для відвідування у 2024 році – і вони неймовірні

Яким би привабливим не здавалося те чи інше місто світу, туристам ніколи не варто йти на компроміс у питаннях безпеки.

Нове опитування Berkshire Hathaway Travel Protection визначило найбезпечніші міста світу для відвідування у 2024 році, ґрунтуючись у перших чергах на загальному рівні безпеки, рівні злочинності та загрозі стихійних лих. Ці міста пропонують туристам неймовірні пам’ятки та враження за найвищого рівня безпеки, пише Travel Off Path.

Очолив рейтинг головне місто американського штату Гаваї Гонолулу – екзотичне місце відпочинку з білими пляжами та густими лісами, що приваблює мандрівників з усього світу. Це місто на даний момент вважається найбезпечнішим містом у світі через низький рівень злочинності.

Експерти зазначають, що суворі закони Гонолулу про зброю та високий рівень життя сприяють низькому рівню злочинності, а найбільша загроза безпеці туристів тут полягає в укусах риб та самому океані.

Тим не менш, навіть незважаючи на це туристів закликають зберігати пильність. Експерти підкреслюють, що зовсім нерозумно вирушатиме в похід поодинці або купатися в океані вночі. При цьому гостям радять завжди питати порад у місцевих жителів, перш ніж вирушити на незвідану територію.

Другий рядок у рейтингу зайняв Монреаль – одне з найбільших міст Канади, де туристи можуть насолодитися ресторанами, пляжами та яскравим нічним життям, а також архітектурою у французькому стилі.

Монреаль на даний момент вважається другим з безпеки містом у світі з низьким індексом серйозності злочинності, де особливо спокійно почуватимуться соло-туристки.

Втім, незважаючи на низький рівень насильства, у Монреалі трапляються дрібні крадіжки, тож туристам радять тримати свої особисті речі під рукою. Також тут є ризик стихійного лиха, включаючи зимові крижані бурі та землетруси.

Третє місце в рейтингу посіла столиця Ісландії Рейк’явік – тут настільки безпечно, що країна фактично не має армії, а поліцейські патрулюють вулиці без зброї.

Найбільшу загрозу в Ісландії зазнають стихійні лиха. Наприклад, у листопаді та грудні 2023 року спостерігався сплеск сейсмічної та вулканічної активності в Рейк’явіку та його околицях.

Топ-10 найбезпечніших міст світу для подорожей 2024 року

1. Гонолулу, Гаваї, США.

2. Монреаль, Канада.

3. Рейк’явік, Ісландія.

4. Сідней, Австралія.

5. Амстердам, Нідерланди.

6. Дубай, ОАЕ.

7. Копенгаген, Данія.

8. Лондон, Англія.

9. Сеул, Південна Корея.

10. Венеція, Італія.