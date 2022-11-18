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Названо 7 найбезпечніших міст світу для туристів у 2023 році

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо 7 найбезпечніших міст світу для туристів у 2023 році

Названо сім найбезпечніших міст світу для туристів у 2023 році. Рейтинг базується на результатах опитування та даних світових індексів безпеки та злочинності, передає Dip.org.ua з посиланням на TraveloffPath.com.

Існує багато безпечних напрямків у світі. Проте описані тут сім міст є найбезпечнішими, згідно з рейтингом. Невелике дослідження провела компанія зі страхування подорожей Berkshire Hathway Travel Protection.

1. Рейк’явік, Ісландія

Перше місце як найбезпечніше місто у світі посідає Рейк’явік. Найбільша небезпека, на яку слід звернути увагу в цьому місті, — це зледенілі вулиці взимку.

2. Копенгаген, Данія

Ще одне скандинавське місто посідає друге місце у списку найбезпечніших міст світу. Найбільша загроза, з якою мандрівники зіткнуться в Копенгагені, – удар по гаманцю. Як відомо, це також одне з найдорожчих міст. Відвідвачі готелю можуть насолоджуватися туром по визначним місцям міста: барвистий Нюхавн, палац Крістіансборг, палац Амалієнборг і химерний парк розваг Тіволі Гарденс.

3. Монреаль, Канада

Єдине місто в Північній Америці, яке потрапило до цього списку. Монреаль – одне з найкращих місць для відвідування в Канаді. Крім того, що Монреаль є дуже безпечним містом, він відомий своєю процвітаючою арт-сценою, музичними фестивалями та культурою.

4. Амстердам, Нідерланди

На що звернути увагу в Амстердамі? Велосипедисти. У цьому місті відбувається велика кількість зіткнень між велосипедистами та пішоходами. Амстердам відомий своєю разючою архітектурою, історією та культурою, є одним із найпопулярніших туристичних напрямків у Європі.

5. Сеул, Південна Корея

Сеул регулярно входить до найбезпечніших міст Азії, оскільки тут найнижчий показник злочинності. Столиця Південної Кореї поєднує у собі сучасність великого міста з історичними пам’ятками та традиційною культурою.

6. Місто-держава Сінгапур

Місто відоме своєю красою, чистотою та безпекою. Незважаючи на те, що Сінгапур є густонаселеним мегаполісом, він сповнений пишних садів і зелених насаджень. Його аеропорт також незмінно вважається одним із найкращих у світі.

Однак мандрівникам слід пам’ятати про суворі закони країни: перехід вулиці в недозволеному місці, сміття та жування жуйки є незаконними тут і можуть спричинити великі штрафи або навіть ув’язнення.

7. Токіо, Японія

Столиця Японії — галасливий мегаполіс із високим рівнем безпеки та низьким рівнем злочинності. Тут ультрасучасне поєднується з традиційним, і поряд з блискучими хмарочосами ви знайдете традиційні храми. Токіо відомий своєю неймовірною їжею, модою та унікальною культурою.

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