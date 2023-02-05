Як українцям отримати візу до Канади по програмі CUAET

Нещодавно стало відомо про зміни в програмі CUAET. Відтепер українці зможуть отримати візу в Канаду за такими умовами:

Подати документи на безкоштовну візу в Канаду можна до березня 2023 року;

Візу відкриватимуть на три роки.

Такі зміни діють з жовтня 2022 року. Всі інші умови з приводу документів та інших нюансів залишаються без змін. Також, як і раніше, обов’язковою залишається умова з приводу подання відбитків пальців. Без них вам не відкриють візу.

Через початок бойових дій в Україні Канада спростила процедуру переїзду для українців. Ще з початку березня цього року біженці з України можуть поїхати до Канади за програмою Сanada-Ukraine Autorization for Emergency Travel (CUAET). Українцям пропонують – спрощене оформлення віз, працевлаштування та навчання.

Які документи потрібні для переїзду до Канади

Для того, щоб в’їхати до Канади громадянам України, як і раніше, потрібно оформити візу. Однак, за програмою CUAET, сьогодні українці можуть отримати візу за спрощеною процедурою та у значно коротші терміни.

Так, на сьогодні, існує два типи віз для українців до Канади:

гостьова віза (visitor visa) – отримавши таку візу ви отримаєте право перебувати в Канаді протягом трьох років (раніше це було 6 місяців);

(visitor visa) – отримавши таку візу ви отримаєте право перебувати в Канаді протягом трьох років (раніше це було 6 місяців); дозвіл на роботу в Канаді – надає можливість знайти роботу в Канаді у короткі терміни (заявку можна подавати разом із заявою на отримання візи).

Процедури, які спростили для оформлення візи в Канаду:

скасовано більшу частину зборів за подання заяви на візу та її розгляд: наприклад, не потрібно сплачувати кошти за візовий збір, за подання біометричних метричних даних, за заяву на дозвіл на роботу й навчання, а також скасовано плату за подовження дозволу на перебування, працю та навчання в Канаді;

розгляд звернень українців, які рятуються від війни, проходить у пріоритетному порядку;

якщо ви не маєте закордонного паспорта, то ви все одно можете подавати документи на візу навіть з внутрішнім українським паспортом, а діти – з свідоцтвом про народження.

Важливо

Подача біометричних даних (відбитки пальців та фото), як і раніше, – залишається обов’язковою вимогою для громадян віком від 18 років до 60 років (біометрія подається після погодження канадською стороною документів для оформлення візи, за попереднім електронним записом у візових центрах Канади VFS global та/або в консульствах Канади.

Крім того, у лютому було запроваджені міграційні заходи для українців, які на момент початку бойових дій в Україні вже перебували в Канаді:

продовжено короткострокове перебування в країні та поновлено дозволи на роботу та навчання;

надано дозволи на роботу українським відвідувачам, працівникам і студентам, які перебували в Канаді та не можуть повернутися додому.

Потрапити до Канади без візи

Починаючи з квітня цього року, українці можуть їхати до Канади з електронним дозволом на подорож, Electronic Travel Authorization. Цей дозвіл фактично є можливістю одноразового в’їзду до Канади протягом 6 місяців та не потребує вклеювання візи в паспорт після схвалення електронної заявки на оформлення візи й збору біометричних даних. Пов’язано це з тим, що очікувати паспорт з візою можна до 6 тижнів, а то і довше. Якщо ж є потреба вклейки візи в паспорт (наприклад, виїзд планується пізніше або ж ви плануєте виїзд з інших країн), він передається до найближчого візового центру (особисто чи поштою).

Маючи дозвіл Electronic Travel Authorization, українці можуть вилетіти до Канади рейсами зі Словаччини, Польщі, Німеччини, Угорщини, Румунії, Австрії.

Вже були організовані чартерні рейси з європейських міст до Канади спеціально для українців: всі витрати на квитки здійснювала влада Канади. Звертаємо увагу на те, що заявку на безкоштовний переліт слід подавати завчасно.

Також завдяки ініціативі канадського уряду і канадського союзу іммігрантів, українці можуть отримати безкоштовні квитків для внутрішніх перельотів по Канаді. Безкоштовні квитки надаватимуться авіакомпанією WestJet, переліт можливий тільки в одну сторону. Багаж включено в переліт. Щоб отримати ваучери на безкоштовні авіаквитки, зверніться на електронну пошту info@cissa-acsei.org.

Доступ до освіти та медицини

Українці, які прибули до Канади в рамках програми CUAET, мають доступ до безкоштовної початкової та середньої світи, а також до медичного обслуговування.

Фінансова допомога

Також біженцям з України надається одноразова фінансова допомога.. Сума виплат складає 3000 канадських доларів на одного дорослого та 1500 канадських на дитину.

Заява на отримання візи за програмою CUAET

Хто може подавати заяву:

Громадяни України

Члени сімей громадян України: чоловік/дружина чи партнер у цивільному шлюбі, діти на утриманні, діти на утриманні чоловіка/дружини або партнера в цивільному шлюбі, Для кожного члена сім’ї необхідно подавати окрему заяву.

Як подати заяву на візу до Канади

Заява на CUAET подається тільки онлайн та є абсолютно безкоштовним.

Для подачі заяву дитині до 18 років, необхідно надати:

копію свідоцтва про народження кожної дитини;

дозвіл від матері/батька, які не подорожують із дитиною, або документи, що підтверджують повну опіку над дитиною (якщо можливо).

Після подання заяви

Вас можуть запросити надати біометричні дані (відбитки пальців і фотографію). Ви отримаєте лист на електронну пошту з інструкціями щодо надання біометричних даних. У листі також буде інформація про місце та час для подання біометричних даних. Якщо Ви не отримаєте такого листа, це означає, що вам не треба надавати біометричні дані.

Рішення по заяві

Ви отримайте рішення щодо вашої заявки та інструкції щодо подальших дій електронною поштою. Також ви отримаєте інструкції щодо питань:

як надати паспорт до найближчого візового центру, щоб ми могли додати фізичну візу до вашого паспорта;

як подорожувати до Канади, якщо Ви отримали листа, у якому зазначено, що Ви отримали електронну візу і вам не потрібно надавати паспорт.

Звертаємо вашу увагу на те, що система подачі заяви не є складною, тому ви цілком можете зробити це самостійно (не звертаючись до посередників)!