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В Італії без Green Pass дозволять ходити тільки в аптеки та за продуктами

Євгеній Подольський

В Італії з лютого без медичного документа Green Pass можна буде потрапити лише до продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів. Відповідний указ підписав прем’єр-міністр країни Маріо Драгі.

Також без цього меддокументу можна буде відвідати оптику, ортопедичні салони, лікарні, офіси поліції та судових органів, а також автозаправні станції.

В Італії зараз Green Pass потрібен у багатьох місцях, у тому числі в готелях, на гірськолижних курортах, для проїзду в громадському транспорті, для відвідування ресторанів, виставок, музеїв, спортзалів.

Крім цього, з 1 лютого в Італії запроваджується обов’язкова вакцинація для громадян віком понад 50 років. Вона не торкнеться тільки тих, хто має серйозні медичні протипоказання для щеплення.

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