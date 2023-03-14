Декілька крутих місць на планеті, де заборонено селфі

Є місця, де селфі поза законом. Експерти в області фотографії зібрали кілька локацій, у яких вам краще утриматися від “знімку на згадку”.

За інформацією джерела, порушення суворих правил може призвести не лише до серйозного штрафу, а й арешту.

Будинок коштовностей, лондонський Тауер

На лівому березі річки Темзи підноситься лондонський 700-річний Тауер — будівля, яка ще з часів свого виникнення увійшла до історії Європи. Тут зберігаються коштовності королівського будинку, а тому й відповідна охорона. Через загрозу безпеці робити фотографії тут не можна. За дотриманням правил спостерігають як охоронці, і камери відеоспостереження.

Зоопарки Нью-Йорка

У 2014 році через величезну кількість селфі з тиграми та будь-які інші фото з котячими у всіх зоопарках, на карнавалах та в цирках Нью-Йорка суворо заборонені. Закон було запроваджено з метою захисту тварин від наполегливих туристів. Порушника буде оштрафовано на суму до тисячі доларів.

Памплона, Іспанія

Мальовничий регіон приваблює мандрівників з усього світу не лише чудовими краєвидами. Щороку в пошуках гострих відчуттів сюди з’їжджаються любителі полоскотати собі нерви на “Біга биків”. Однак будь-кого, хто буде спійманий за селфи з биками, оштрафують на 3 тисячі євро. Таким чином влада дбає про безпеку відпочиваючих.

Сикстинська капела, Ватикан

Після реконструкції історичного об’єкта у 1980 році робити знімки на території святого місця можна лише за умови наявності ексклюзивних прав на фото усередині.

Саудівська Аравія

Робити фотографії під час паломництва до Мекки суворо заборонено. Влада Саудівської Аравії вважала, що знімки під час акту поклоніння є виявом неповаги до віруючих, багато з яких пройшли довгий шлях до святого місця.

Озеро Тахо, Каліфорнія

Місцева влада вирішила захистити тварин від настирливих туристів та заборонила селфі з дикими мешканцями озера. Заборона була введена через побоювання, що в прагненні зробити кадр люди можуть підійти до ведмедів надто близько.

Музей Ван Гога, Амстердам

Якщо вирішите зайти до знаменитого музею Амстердама, будьте готові відкласти гаджети. Щоб відвідувачі могли насолоджуватися мистецтвом повною мірою та не заважаючи іншим, у музеї вирішили заборонити будь-яке користування камерою.