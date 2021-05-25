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У Венеції відкривається 17-а Міжнародна Виставка Архітектури.

17-а Міжнародна виставка архітектури відкрилася для публіки в суботу в Венеції, Італія.

Цього року у виставці взяли участь 61 національний павільйон і роботи 112 колективів і окремих осіб з 46 країн і регіонів. Він називається «Як ми будемо жити разом?» І складається з п’яти розділів: «Серед різних істот», «Нові домогосподарства», «Нові спільноти», «За межами», «Як одна планета».

Павільйон Китаю – один з найбільших національних павільйонів, що представляє «юань-ер, внутрішню дворову науку: від мега до мікро». Курує Чжан Лі, деканом школи архітектури Університету Цінхуа, він демонструє роботи більше 100 китайських художників і архітекторів, прагнучи вивчити безліч можливих форм людського співжиття, натхнених цим двором в китайському стилі.

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Крім того, роботи ще 10 китайських архітекторів були запрошені для демонстрації в павільйоні Сан-Марино в рамках угоди про дружбу, підписаного двома країнами в 2015 році.

Міжнародна архітектурна виставка проводилася два рази на рік. Спочатку заплановане на минулий рік 17-й захід двічі відкладалося через пандемію COVID-19. Виставка триватиме шість місяців і завершиться 21 листопада.

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