В Венеции открывается 17-я Международная Выставка архитектуры.

17-я Международная Выставка Архитектуры открылась для публики в субботу в Венеции, Италия.

В этом году в выставке приняли участие 61 национальный павильон и работы 112 коллективов и отдельных лиц из 46 стран и регионов. Он называется «Как мы будем жить вместе?» И состоит из пяти разделов: «Среди различных существ», «Новые домохозяйства», «Новые сообщества», «За пределами», «Как одна планета».

Павильон Китая — один из крупнейших национальных павильонов, представляющий «юань-эр, внутреннюю дворовую науку от мега к микро». Курирует Чжан Ли, деканом школы архитектуры Университета Цинхуа, он демонстрирует работы более 100 китайских художников и архитекторов, стремясь изучить множество возможных форм человеческого общежития, вдохновленных этим двором в китайском стиле.

Кроме того, работы еще 10 китайских архитекторов были приглашены для демонстрации в павильоне Сан-Марино в рамках соглашения о дружбе, подписанного двумя странами в 2015 году.

Международная архитектурная выставка проводилась два раза в год. Изначально запланированное на прошлый год 17-й мероприятие дважды откладывалось из-за пандемии COVID-19. Выставка продлится шесть месяцев и завершится 21 ноября.