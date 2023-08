У столиці Італії, в Римі, туристка вирішила спуститися до знаменитого фонтану Треві, щоб взяти води

У Римі з’явилися випадки, коли туристи порушують закони, ушкоджують історичні пам’ятки або виявляють неповагу до відомих місць, що здивує навіть у місцевих жителів.

В одному з останніх відеороликів, поширених у соціальних мережах, знято жінку, яка вирішила зібрати воду з відомого римського фонтану Треві. Незважаючи на явні попередження плакатів про заборону входу до фонтану, вона сміливо піднялася на його вершину, щоб заповнити свою пляшку водою. Щойно вона встигає наповнити пляшку, як на неї звертає увагу охоронець, що біжить до неї з натовпу. Зрештою, охоронець підводить жінку до виходу, щоб провести з нею профілактичну бесіду. Однак наразі неясно, чи було її затримано, чи їй було виписано штраф.

Це не перший випадок, коли туристи виявляють невідповідну поведінку. Нещодавно один турист, який перебував у тверезому стані, викликав обурення римської влади, купуватись у всесвітньо відомому фонтані. Ще у червні стало відомо відео, в якому інший турист вирізав свої ініціали на стінах римського Колізею. Пізніше він зізнався, що недооцінював історичну цінність цієї споруди.

A woman stunned onlookers as she walked across the Trevi Fountain and used one of Rome’s most iconic tourist attractions to fill up her water bottle. pic.twitter.com/3rWlx03AvA

