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Італія

Південну Італію сколихнув землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Південну Італію сколихнув землетрус магнітудою 5,1 бала за шкалою Ріхтера

Вночі на півдні Італії стався землетрус магнітудою 5,1.

Епіцентр землетрусу знаходиться за 103 кілометри від міста Салерно.

Повідомлень про постраждалих і руйнування немає.

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