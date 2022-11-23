Мальовниче місто в Італії заплатить 30 тисяч євро тим, хто туди переїде

Влада мальовничого містечка Презичче в регіоні Апулія (Італія) заплатить до 30 тисяч євро тим, хто зважиться придбати там житло для постійного проживання.

Як пише CNN, ці гроші потрібно буде витратити саме на купівлю житла, що пустує: будинки, виставлені на продаж в рамках цієї пропозиції, коштують від 25 тисяч євро. Як і інші дешеві об’єкти нерухомості, виставлені на продаж по всій Італії, вони давно занедбані своїми первісними власниками, тому потрібно буде вкластися в ремонт.

Влада Презичче сподівається, що таке грошове заохочення вдихне нове життя в їхнє спорожніле місто, де з кожним роком новонароджених стає дедалі менше.

“В історичному центрі є багато порожніх будинків, збудованих до 1991 року, які ми хотіли б знову побачити живими з новими жителями. Шкода бачити, як наші старі райони, повні історії, прекрасної архітектури та мистецтва, повільно пустіють”, – пояснив член місцевої ради. Альфредо Палезе.

Деталі угоди наразі доопрацьовуються, але влада готова запустити програму вже найближчими тижнями.

“Ми пропонуватимемо до 30 тисяч євро людям, які бажають переїхати сюди і купити одне з цих занедбаних помешкань. Загальне фінансування буде поділено на дві частини: частина піде на покупку старого будинку, а частина – на його ремонт, якщо це необхідно”, – пояснили у мерії.

Як додатковий бонус нові мешканці Презичче отримають неймовірне розташування в оточенні природи району Саленто, на п’яті італійського чобота, неподалік чистих пляжів і бірюзових вод Санта-Марія-ді-Леука.

Як повідомляв DIP, раніше Румунія, Болгарія та Албанія були визнані найдешевшими країнами Європи для життя у 2023 році, куди іноземцям вигідно переїхати.