Всі розділи
ГоловнаІспаніяТуристи натрапили на моторошну знахідку на пляжі в Іспанії
ІспаніяТуризм

Туристи натрапили на моторошну знахідку на пляжі в Іспанії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристи натрапили на страшну знахідку в Іспанії
Unsplash

На моторошну знахідку натрапили туристи на пляжі містечка Пуерто-де-Масаррон в іспанській провінції Мурсія. Вони виявили двометрову акулу із закривавленою пащею.

Правоохоронці постаралися заспокоїти туристів і переконати їх, що акула ніким не повечеряла. Навпаки – сама хижачка потрапила в біду на мілководді та отримала серйозні травми.

Хоча хижачку “представники громадськості” і спробували зіштовхнути назад у море, її пошкодження виявилися несумісними з життям. У результаті 200-кілограмову акулу відвезли на звалище для утилізації.

За даними ветслужби, на берег викинуло акулу мако. До речі, класифікується цей вид тварин як під загрозою зникнення. При цьому саме ці акули вважаються одним із найагресивніших видів.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Туристам розповіли, на кого з них нападають акули в першу чергу

Австралія
Поодинокі плавці, що відірвалися від групи, наражають себе на...

“Такої кількості смертей не було 20 років”: опубліковано список жертв акул за 2023 рік

Туризм
Портал Tracking Sharks опублікував список жертв нападу акул у...

У Колумбії акула-молот налякала туристів на переповненому пляжі

Колумбія
У соцмережах розповсюджується відео з акулою, яку зняли недалеко...

У США унаслідок нападу акули загинув турист

США
Трагічний інцидент з акулою стався цього разу не в...

На пляжі Єгипетського курорта повернулася гігантська акула: туристи роблять фото

Єгипет
У прибережних водах курортної Хургади знову помічено акулу. Однак...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму