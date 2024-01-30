Туристи натрапили на моторошну знахідку на пляжі в Іспанії

На моторошну знахідку натрапили туристи на пляжі містечка Пуерто-де-Масаррон в іспанській провінції Мурсія. Вони виявили двометрову акулу із закривавленою пащею.

Правоохоронці постаралися заспокоїти туристів і переконати їх, що акула ніким не повечеряла. Навпаки – сама хижачка потрапила в біду на мілководді та отримала серйозні травми.

Хоча хижачку “представники громадськості” і спробували зіштовхнути назад у море, її пошкодження виявилися несумісними з життям. У результаті 200-кілограмову акулу відвезли на звалище для утилізації.

За даними ветслужби, на берег викинуло акулу мако. До речі, класифікується цей вид тварин як під загрозою зникнення. При цьому саме ці акули вважаються одним із найагресивніших видів.