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Турист із Канади спробував втекти від вуличних грабіжників в Іспанії та трагічно загинув

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист із Канади спробував втекти від вуличних грабіжників в Іспанії та трагічно загинув

За інформацією Daily Mail, 25-річний чоловік помер від серйозних травм після падіння з мосту у Барселоні.

ЗМІ повідомляють, що медики стабілізували стан потерпілого на місці, а потім терміново доставили його “з тяжкими травмами” до міської лікарні, але за кілька годин він помер.

Спочатку каталонські слідчі вважали, що нападники скинули загиблого з мосту під час опору їхнім спробам пограбувати його. Але потім з’ясувалося, що хлопець, швидше за все, розбився на смерть під час стрибка, помилково вважаючи, що зможе дістатися безпечного місця.

“Інцидент, що призвів до загибелі туриста, ім’я якого не називається, стався близько 6 ранку біля виїзду на 19-кілометрову прибережну кільцеву дорогу, що частково оперізує Барселону, яка називається Ronda Litoral.

Відомо, що загиблий та його друзі зіткнулися зі зловмисниками у McDonald’s неподалік того місця, де його пізніше було знайдено непритомним, — на дорозі під стіною біля мосту”, – пише видання.

Друзі загиблого розповіли, що є футбольними фанатами та приїхали до Іспанії для відвідування Ель-Класіко: матчу між “Барселоною” та “Реалом”.

“Слідчі працюють над збиранням якнайбільшої кількості доказів. Не виключена ймовірність, що трагічні події — це нещасний випадок”, – повідомив ЗМІ представник регіональної поліції.

За даними каталонської преси, більшість вуличних крадіжок і грабежів здійснюються бандами рецидивістів, але лише 6 зі 100 випадків пов’язані із застосуванням насильства.

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