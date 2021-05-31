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Турецьке судно тоне під час завантаження в іспанському порту Кастельон

Згідно з інформацією, отриманою 30 травня із консульства Туреччини в Барселоні, турецьке судно затонуло ввечері 28 травня під час навантаження вантажів у порту Кастельон на сході Іспанії.

Індійський моряк і іспанська портовий робочий пропали безвісти після того, як впали в море.

Екіпаж – дев’ять чоловік, в тому числі п’ятеро турків.

У консульстві заявили, що вантажне судно під прапором Панами «Назмі Ана» перевернулося під час навантаження вантажу в порту, втративши рівновагу.

Влада Іспанії продовжують пошуки 22-річного громадянина Індії Бхану Праталі і 36-річного громадянина Іспанії.

Інша частина екіпажу здорова, громадян Туреччини 29 травня відправлять в Стамбул.

Судно, що прибуло з порту Барселони, повинно було відправитися в порт Беджайя, Алжир.

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