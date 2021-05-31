Главная ИСПАНИЯ

Турецкое судно тонет во время загрузки в испанском порту Кастельон

Согласно информации, получено 30 мая из консульства Турции в Барселоне, турецкое судно затонуло вечером 28 мая во время погрузки грузов в порту Кастельон на востоке Испании.

Индийский моряк и испанский портовый рабочий пропали без вести после того, как упали в море.

Экипаж — девять человек, в том числе пятеро турок.

В консульстве заявили, что грузовое судно под флагом Панамы «Назми Ана» перевернулось во время погрузки груза в порту, потеряв равновесие.

Власти Испании продолжают поиски 22-летнего гражданина Индии Бхану Пратали и 36-летнего гражданина Испании.

Другая часть экипажа здоровая, граждан Турции 29 мая отправят в Стамбул.

Судно, прибывшее из порта Барселоны, должно было отправиться в порт Беджайя, Алжир.

Следите за нами на Google News

Также читайте

Жители Земли смогли увидеть события, которые редко происходят в один день

ТУРЦИЯ
Жители Турции накануне увидели затмение суперлуны - полное затмение Луны в момент, когда она находится ближе всего к Земле. Сравнительно редкое природное явление Суперлуние -...
Узнать больше

«Попали в сказку»: турецкая Каппадокия впечатлила украинских туристов

Туризм
Каппадокию - один из туристических центров Турции – с 25 марта текущего года посетили 4 285 украинских туристов. Украинские туристы, прибывающие в Каппадокию прямыми рейсами...
Узнать больше

Актуально

Количество иностранных туристов в Испании снизилось на 88,5%

ИСПАНИЯ
Индустрия туризма в Испании по-прежнему находится в забвении и скорее всего останется в таком безрадостном состоянии до конца первого полугодия из-за ограничений на путешествия...

В Турции от COVID-19 вылечились более 4 550 000 человек

ТУРЦИЯ
К настоящему времени в Турции выздоровели в общей сложности 4554037 пациентов с Коронавирусная инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения страны. По данным ведомства, за последние сутки в...

В Турции обнаружен скрытый рай о котором мало кто знает

ТУРЦИЯ
Провинция Тунджели на востоке Турции привлекает внимание жителей и гостей страны. Исторические и культурные богатства региона наиболее полно раскрываются на примере долины Гемиджи. Эта живописная долина...

Турция надеется, что полная изоляция пойдет на пользу туризма

Туризм
Сектор туризма в Турции надеется, что текущие меры по борьбе с пандемией коронавируса уменьшат количество инфекций и откроют путь для посещения туристами. «Мы надеемся войти...
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Последние новости

Diplomatic International Portal. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International

Больше историй

Turkish Airlines заняла первое место в Европе по количеству рейсов

Италия объявляет 5-дневный карантин для прибывающих из ЕС

Италия объявляет 5-дневный карантин для прибывающих из ЕС

Восстановление туризма в Италии закончится не раньше 2023