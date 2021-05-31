Турецкое судно тонет во время загрузки в испанском порту Кастельон

Согласно информации, получено 30 мая из консульства Турции в Барселоне, турецкое судно затонуло вечером 28 мая во время погрузки грузов в порту Кастельон на востоке Испании.
Индийский моряк и испанский портовый рабочий пропали без вести после того, как упали в море.
Экипаж — девять человек, в том числе пятеро турок.
В консульстве заявили, что грузовое судно под флагом Панамы «Назми Ана» перевернулось во время погрузки груза в порту, потеряв равновесие.
Власти Испании продолжают поиски 22-летнего гражданина Индии Бхану Пратали и 36-летнего гражданина Испании.
Другая часть экипажа здоровая, граждан Турции 29 мая отправят в Стамбул.
Судно, прибывшее из порта Барселоны, должно было отправиться в порт Беджайя, Алжир.