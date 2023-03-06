Два угорські туристи заразилися вірусом Зіка в Таїланді після укусу тропічного комара

Два угорські туристи повернулися з Таїланду, заражені вірусом Зіка після укусу тропічного комара. Про це повідомив Національний центр громадської охорони здоров’я у Будапешті.

На щастя, у туристів, які прибули з Таїланду, зафіксували лише легкі симптоми, повідомили у відомстві.

“Оскільки вакцини чи ліки від вірусу Зіка не існує, вкрай важливо захистити себе від укусів комарів, які розповсюджують вірус, під час поїздок до тропічних та субтропічних регіонів”, – інформує угорське відомство охорони громадського здоров’я.

Туристам порекомендували завжди брати із собою в поїздку кошти від комах, використовувати москітні сітки, а також носити футболки з довгими рукавами та штани, що повністю закривають ноги.

Згідно з медичними даними, найчастіше випадки зараження вірусом Зіка протікають безсимптомно, і лише у деяких інфікованих виявляються легкі симптоми після інкубаційного періоду у 3-14 днів. Це може бути лихоманка чи підвищення температури тіла, нездужання, біль голови, висипання, біль у суглобах, кон’юнктивіт.

“При інфікуванні вагітних у плода може розвинутись вроджена аномалія розвитку нервової системи, тому майбутнім мамам необхідно особливо ретельно стежити за своїм здоров’ям, відвідуючи тропічні країни”, – додали у Центрі охорони здоров’я.

Вірус Зіка – це патоген, що зустрічається в тропічних і субтропічних районах Африки, Америки, Азії та Тихого океану, який поширюється переважно через укуси москітів, але інфекція також може передаватися статевим шляхом або від вагітної матері до плоду.

Раніше казахстанка показала наслідки “укусу” комахи на Балі.