Іспанія запроваджує нові візи digital nomad для іноземних працівників

Влада Іспанії оголосила, що планує видавати візи digital nomad, щоб запропонувати громадянам країн, які не входять до Європейського союзу, можливість жити в Іспанії, працюючи віддалено в компаніях, розташованих за кордоном.

Нові візи будуть пропонуватися людям, які готові віддалено працювати в компаніях, розташованих за межами Іспанії, і одержують не більше 20 відсотків свого доходу від іспанських фірм.

Закон ще не ухвалений, але відомо, що візи спочатку будуть видаватися терміном на один рік з можливістю продовження більш ніж на п’ять років з урахуванням обставин конкретного заявника.

Перша інформація про запровадження digital nomad, яка дозволить іноземним громадянам тимчасово жити та працювати в Іспанії, з’явилася у січні цього року. Було наголошено, що така віза надала б значну допомогу іспанському економічному сектору, а також допомогла б країні оговтатися від шкоди, заподіяної поширенням коронавірусу та його різновидів.

У зв’язку з цим міністр економіки Іспанії Надя Кальвіньо наголосила, що «віза digital nomad дозволить залучити та утримати міжнародні та національні таланти, допомагаючи віддаленим працівникам та цифровим кочівникам влаштуватися в Іспанії».

Скористатися іспанською візою digital nomad можуть заявники з-за меж Європейської економічної зони. У них має бути досвід віддаленої роботи не менше року. Крім того, кандидатів попросять пред’явити трудовий договір як доказ працевлаштування у компанії за межами Іспанії.

Але це ще не все. Має бути аргументовано довести, що претендент здатний заробити достатньо грошей для проживання в Іспанії. Адреса орендованого житла також знадобиться. Можливо, стане в нагоді документ про відсутність судимості.

На даний момент у кількох європейських країнах діють програми отримання віз для цифрових кочівників, наприклад, у Хорватії, Ісландії, Естонії та Хорватії.

У січні цього року уряд Румунії запровадив цифрову візу кочівника. Для отримання румунської візи digital nomad необхідно подати заяву до будь-якого закордонного консульства країни.