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Іспанія запроваджує нові візи digital nomad для іноземних працівників

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Іспанія запроваджує нові візи digital nomad для іноземних працівників

Влада Іспанії оголосила, що планує видавати візи digital nomad, щоб запропонувати громадянам країн, які не входять до Європейського союзу, можливість жити в Іспанії, працюючи віддалено в компаніях, розташованих за кордоном.

Нові візи будуть пропонуватися людям, які готові віддалено працювати в компаніях, розташованих за межами Іспанії, і одержують не більше 20 відсотків свого доходу від іспанських фірм.

Закон ще не ухвалений, але відомо, що візи спочатку будуть видаватися терміном на один рік з можливістю продовження більш ніж на п’ять років з урахуванням обставин конкретного заявника.

Перша інформація про запровадження digital nomad, яка дозволить іноземним громадянам тимчасово жити та працювати в Іспанії, з’явилася у січні цього року. Було наголошено, що така віза надала б значну допомогу іспанському економічному сектору, а також допомогла б країні оговтатися від шкоди, заподіяної поширенням коронавірусу та його різновидів.

У зв’язку з цим міністр економіки Іспанії Надя Кальвіньо наголосила, що «віза digital nomad дозволить залучити та утримати міжнародні та національні таланти, допомагаючи віддаленим працівникам та цифровим кочівникам влаштуватися в Іспанії».

Скористатися іспанською візою digital nomad можуть заявники з-за меж Європейської економічної зони. У них має бути досвід віддаленої роботи не менше року. Крім того, кандидатів попросять пред’явити трудовий договір як доказ працевлаштування у компанії за межами Іспанії.

Але це ще не все. Має бути аргументовано довести, що претендент здатний заробити достатньо грошей для проживання в Іспанії. Адреса орендованого житла також знадобиться. Можливо, стане в нагоді документ про відсутність судимості.

На даний момент у кількох європейських країнах діють програми отримання віз для цифрових кочівників, наприклад, у Хорватії, Ісландії, Естонії та Хорватії.

У січні цього року уряд Румунії запровадив цифрову візу кочівника. Для отримання румунської візи digital nomad необхідно подати заяву до будь-якого закордонного консульства країни.

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