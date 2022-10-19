Візу для цифрових кочівників отримують іноземці, які можуть працювати віддалено: фрілансери, самозайняті, підприємці, засновники стартапів.

Віза дозволяє залишатися в країні на строк від одного року, зберігати свободу пересування та вибирати потрібне місце для життя.

Умови деяких програм Digital Nomad Visa передбачають пільговий податковий режим для цифрових кочівників.

Цифровими кочівниками, чи діджитал номадами, називають людей, які не прив’язані до однієї країни. Вони можуть переїжджати з місця на місце та працювати віддалено в онлайні з будь-якої точки світу. Наприклад, цифровими кочівниками можна вважати засновника стартапу, дизайнера на фрілансі та співробітника ІТ-компанії.

Близько 30 країн пропонують спеціальні програми, за якими цифрові кочівники можуть отримати дозвіл на проживання. Головна умова кожної програми – підтвердити мінімальний рівень доходу із іноземних джерел.

Ми порівняли умови отримання програм Digital Nomad Visa у 11 державах, які найчастіше входять до рейтингів найкращих країн для цифрових кочівників.

Дубай, ОАЕ: віза для цифрових кочівників з доходом від 5000$ на місяць

Дубай анонсував візу для цифрових кочівників у 2020 році. Учасники програми «Віддалена робота з Дубай» могли жити та працювати в еміраті, але не мали права отримати посвідчення особи в ОАЕ – картку Emirates ID.

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Навесні 2022 правила змінилися. Тепер цифрові кочівники отримують Emirates ID разом із резидентською візою. Карта дає можливість користуватися державними послугами, відкрити рахунок у банку, зареєструвати номер телефону та сплачувати за комунальні послуги.

Заяву на візу може подати іноземець, який збирається жити в ОАЕ та працювати віддалено на іноземну компанію. Мінімальний дохід заявника повинен перевищувати 5000 доларів на місяць.

Учасники програми можуть виступити як спонсор і приєднати до заявки чоловіка чи дружину та дітей.

Термін дії. Візу для віддаленої роботи до ОАЕ видають на один рік. Якщо не приїжджати до країни понад шість місяців поспіль, візу можуть анулювати.

Продовження. Правила програми дозволяють продовжувати візу необмежену кількість разів: для цього необхідно заново підготувати документи та подати заявку.

Витрати. Адміністративний збір за подання заяви становить 287 $ на одну особу.

Процедура отримання візи. Іноземці подають заявку на візу для віддаленої роботи в ОАЕ на сайті програми Visit Dubai: заповнюють анкету та завантажують необхідні документи.

Заявки опрацьовує компанія Al Rais Travel Agencies LLC, офіційний партнер Корпорації туризму та комерційного маркетингу Дубая (Dubai’s Tourism & Commerce Marketing).

Термін отримання візи становить від 30 до 60 днів.

Список документів для отримання візи цифрового кочівника в Дубаї для найманих працівників:

Паспорт терміном дії щонайменше шість місяців. Медична страховка, дійсна біля ОАЭ. Доказ працевлаштування від поточного роботодавця. Термін дії договору має становити не менше одного року, а розмір зарплати – від 5000 доларів на місяць. Зарплатна відомість за останній місяць. Витяг з банківського рахунку за останні три місяці.

Власники бізнесу також можуть отримати візу цифрового кочівника до ОАЕ. Для цього замість документів від роботодавця вони надають підтвердження права власності на компанію, доходу від 5000$, а також витяг із корпоративного банківського рахунку за останні три місяці.

Особливості візи. У програмі «Видалена робота з Дубая» не можуть взяти участь іноземці, які вже подали заявку на отримання резидентської візи. Наприклад, візи ОАЕ на три роки при купівлі житла вартістю від 204 000$.

Податки. Фізичні особи в ОАЕ не сплачують прибуткового податку. Юридичних осіб звільнено від сплати корпоративного податку до червня 2023 року. Після цього з компаній, чий прибуток складе більше 375 000 AED, або 102 100 $, стягуватиметься податок за ставкою 9%.

Домініка: віза для цифрових кочівників з доходом від 4170 $ на місяць

Візова програма для цифрових кочівників на Домініці називається Work in Nature. Участь у ній можуть іноземці старше 18 років, які працюють віддалено в компанії за межами Домініки і отримують дохід від 50 000 $ на рік.

Основний заявник може включити до заявки на візу:

чоловіка чи дружину;

дітей віком до 18 років;

будь-якого родича, який через вік або хворобу фінансово залежить від основного заявника.

Термін дії. Уряд Домініки видає візи для фрілансерів Work in Nature терміном до 18 місяців.

Продовження. На сайті програми немає інформації щодо можливості продовжити візу.

Витрати. Заявнику необхідно сплатити:

збір за подачу документів – 100 $;

візовий збір програми: 800$ на одну особу або 1200$ за сім’ю.

Процедура отримання візи повністю організована онлайн. Іноземцю необхідно:

Подати заявку та завантажити документи на сайті програми Work in Nature. Сплатити збір за подання документів. Дочекатись схвалення заявки. Сплатити візовий збір. Приїхати на Домініку.

Термін отримання. Схвалення заявки надходить на адресу електронної пошти іноземця у строк від 14 до 28 днів. Після цього заявник має 90 днів, щоб приїхати на Домініку.

Список документів для отримання візи цифрового кочівника на Домініці:

Паспорт. Фотографії заявників віком від 18 років. Медична страховка, що діє на Домініці. Довідка про несудимість. Довідку необхідно отримати у всіх юрисдикціях, де заявник та члени його сім’ї проживали останні п’ять років. Документи, що підтверджують зв’язок із додатковими заявниками: свідоцтво про шлюб, народження чи усиновлення. Виписка з банківського рахунку. Підтвердження доходу, наприклад, трудовий договір.

Податки. Прибутковий податок на Домініці стягується за прогресивною шкалою за ставкою від 15 до 35%. Іноземців, які отримали візу за програмою Work in Nature та працюють на Домініці віддалено, звільнено від сплати податків на дохід.

Паспорт Домініки одержують іноземці, які беруть участь в інвестиційній програмі громадянства. За внесок у державний фонд Домініки у розмірі 100 000 $ інвестор отримає паспорт у строк від 3 до 6 місяців.

Громадянство Домініки відкриває безвізовий в’їзд до більш ніж 140 країн та можливість отримати візу до США одразу на 10 років.

Антигуа та Барбуда: віза для цифрових кочівників з доходом від 4170 $ на місяць

Антигуа та Барбуда пропонує фрілансерам, віддаленим співробітникам та підприємцям отримати довгострокову візу за програмою Nomad Digital Residence.

На візу можуть претендувати іноземці віком від 18 років, чий річний дохід становить не менше 50 000 $ на рік. Іноземець має право приєднати до заявки на візу членів сім’ї: чоловіка чи дружину та дітей. Умови приєднання батьків та інших родичів заявника до програми не прописані.

Термін дії візи цифрового кочівника в Антигуа та Барбудуа складає два роки.

Продовження. На сайті програми немає інформації щодо можливості продовжити візу.

Витрати. При поданні заяви сплачують безповоротний візовий збір у розмірі:

1500 $ на одного заявника;

2000$ на сімейну пару;

3000$ на сім’ю, що складається з чотирьох осіб. За кожного наступного члена сім’ї стягується збір у розмірі 650 доларів.

Процедура отримання візи. Документи на візу подають в онлайні на сайті програми чи через офіційних представників. Підтвердження про отримання візи надходить на адресу електронної пошти заявника.

Термін отримання візи. Схвалення заявки на візу цифрового кочівника в Антигуа та Барбуді займає 5-7 робочих днів.

Список документів:

Паспорт. Термін дії паспорта має покривати термін дії візи цифрового кочівника. Квитанції про сплату візового збору. Фотографії розміром 51×51 мм. Медична страховка. Довідка про відсутність судимості. Підтвердження зайнятості: трудовий договір чи довідка про самозайнятість. Підтвердження фінансової спроможності: банківська виписка чи трудовий договір. Декларація основного заявника, в якій необхідно підтвердити очікуваний дохід у розмірі не менше 50 000 доларів на рік.

Податки. Фізичні особи стають податковими резидентами Антигуа та Барбуди, якщо живуть у країні понад 183 дні на рік. Фізичні особи – податкові резиденти звільнені від сплати прибуткового податку.

Паспорт Антигуа та Барбуди можна отримати за інвестування в економіку країни від 100 000$. Витрати на участь в інвестиційній програмі Антигуа та Барбуди за опцією з безповоротним внеском можна порівняти витратами на отримання візи цифрового кочівника.

Громадянство Антигуа та Барбуди за інвестиції відкриває безвізовий в’їзд більш ніж у 150 країн, а також дає можливість отримати довгострокову туристичну візу до терміну до 10 років.

Греція: віза для цифрових кочівників з доходом від 3500 € на місяць

Греція пропонує цифровим кочівникам отримувати візу Digital Nomad Visa, щоб жити та працювати в країні. Умови одержання візи регулює стаття 11 закону № 4825/2021.

Для отримання візи іноземцю необхідно:

працювати за трудовим контрактом або як самозайнятий з компаніями за межами Греції;

підтвердити мінімальний рівень доходу – від 3500 € на місяць після сплати податків.

Цифровий кочівник може включити до заявки чоловіка чи партнера, з яким у Греції укладено договір про спільне проживання, а також дітей віком до 18 років.

Вимоги до рівня доходу змінюються, якщо іноземець отримують візу разом із сім’єю: збільшується на 20%, якщо включає заявку чоловіка чи дружину, на 15% — за кожну дитину.

Вимоги до рівня доходу для отримання Digital Nomad Visa у Греції для сім’ї із трьох осіб

Заявник Вимоги до доходу після сплати податків Основний заявник 3500 € Чоловік чи дружина 700 €+

20% від доходу основного заявника Дитина 525 €+

15% від доходу основного заявника Разом 4725 €

Термін дії. Вигляд на проживання для цифрових кочівників у Греції видають на два роки.

Продовження. Коли перша віза закінчиться, її можна продовжити ще два роки.

Витрати – адміністративний збір у розмірі 75 € за кожного заявника.

Процедура одержання. Після того, як підготує необхідні документи, він може звернутися:

у консульство чи посольство Греції, якщо перебуває за межами країни;

до Міністерства імміграції та притулку, якщо знаходиться на території Греції.

Термін отримання візи становить від 10 робочих днів.

Список документів:

Паспорт. Візова анкета Супровідний лист, у якому заявник зобов’язується працювати віддалено та не співпрацювати з компаніями у Греції. Підтвердження зайнятості: трудовий договір чи документи про реєстрацію компанії поза Греції. Підтвердження фінансової спроможності: наприклад, банківські виписки з особистого чи корпоративного рахунку. Підтвердження проживання: договір оренди квартири чи свідоцтво про право власності. Медична страховка. Довідка про відсутність судимості. Зворотний авіаквиток.

Податки. Фізичні особи, які проживають на території Греції понад 183 дні на рік, стають податковими резидентами. У цьому випадку вони сплачують податок за прогресивною шкалою — від 9 до 44%, залежно від суми річного доходу.

Цифрові кочівники з доходом від 3500 євро на місяць сплачують податок за максимальною ставкою — 44%.

Особливості візи. Додаткові заявники віком від 18 років не мають права працювати або вести бізнес у Греції.

ВНЖ у Греції за інвестиції можуть отримати іноземці при купівлі нерухомості в країні на суму від 250 000 євро. На ці гроші інвестор може купити житлову чи комерційну нерухомість, здавати її в оренду, а через 5 років продати — і повернути гроші.

У вересні 2022 року прем’єр-міністр Греції оголосив, що мінімальний розмір інвестицій за програмою буде збільшено вдвічі — до 500 000 €.

Карту ВНЖ видають інвесторам одразу на п’ять років, після цього іноземець може подати документи на ПМП, ще за два роки — на громадянство.

Коста-Ріка: віза для цифрових кочівників з доходом від 3000$ на місяць

Іноземці можуть отримати візу для віддаленої роботи у Коста-Ріці як учасники програми Digital Nomads in Costa Rica. Уряд країни затвердив перелік вимог до заявників у 2022 році.

Подати документи на візу цифрового кочівника можуть іноземці, які отримують щомісячний дохід у розмірі 3000 доларів із джерела за межами Коста-Ріки.

Якщо заявник отримує візу на себе та членів своєї сім’ї – дружину або дружину та дітей до 25 років, вимоги до мінімального рівня доходу зростають до 4000 доларів.

Термін дії візи – один рік.

Продовження. Візу для віддаленої роботи в Коста-Ріці можуть продовжити на один рік, якщо іноземець провів у країні щонайменше 180 днів за попередній період.

Витрати. Заявники сплачують державні збори у розмірі 190$. На практиці сума зборів може бути вищою: на офіційному сайті програми згадують «таємничий» збір, розмір якого ще не визначено.

Процедура одержання. Щоб подати заявку на візу цифрового кочівника, необхідно:

Створити обліковий запис на сайті ¡Tramite YA!. Заповнити та завантажити бланки заяв на всіх заявників. Отримати схвалення заявки. Записатися на прийом до міграційної служби Коста-Ріки протягом трьох місяців, щоб особисто подати документи та сплатити збори. Отримати візу.

Термін отримання візи для цифрових кочівників у Коста-Ріці складає від 15 робочих днів.

Список документів включає паспорт, витяг з банківського рахунку, підтвердження доходу та медичну страховку на весь період перебування заявника із сумою покриття від 50 000 $. Документи необхідно перекласти іспанською мовою і завірити у нотаріуса.

Мальта: віза для цифрових кочівників з доходом від 2700 €

Візу цифрового кочівника на Мальті можуть отримати іноземці, які задовольняють одну з вимог програми:

Працюють за трудовим договором на організацію, зареєстровану поза Мальти.

Є акціонером або ведуть бізнес від імені іноземної компанії.

Надають послуги як самозайнятий клієнтам, чиї постійні представництва знаходяться в іноземній державі.

Іноземець має право включити до заявки членів сім’ї:

дружина або дружину, з якою основний заявник перебуває в офіційному шлюбі або громадянством;

дітей віком до 18 років;

діти старше 18 років, якщо вони не одружені і фінансово залежать від основного заявника.

За умовами програми, заявнику необхідно отримувати дохід від 2700 € на місяць до сплати податків. Приєднання кожного члена сім’ї коштуватиме додаткові 20% від місячного доходу основного заявника.

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Термін дії – один рік.

Продовження візи цифрового кочівника на Мальті можливе двічі. Це означає, що іноземець має право жити на Мальті за програмою Nomad Residence Permit максимум три роки.

Щоб продовжити дозвіл на проживання, заявнику необхідно проводити на Мальті не менше п’яти місяців за рік.

Витрати при отриманні візи за кожного заявника становитимуть 300 € за подання заяви та 27,5 € за картку ВНП.

Процедура отримання візи:

Підготувати необхідні документи та надіслати заявку електронною поштою на адресу [email protected] . Сплатити адміністративний збір. Отримати попереднє схвалення заявки. Отримати медичну страховку. Подати підтвердження про проживання на Мальті: для цього підійде договір короткострокової оренди житла. Отримати листа про остаточне схвалення заявки. Отримати візу на Мальту. Приїхати на Мальту та здати біометричні дані. Отримати карту ВНЖ.

Термін отримання. З моменту, коли іноземець подає заявку на візу, до схвалення заявки зазвичай проходить від 2 до 3 місяців. Карту ВНЖ видають через 2-3 тижні після здачі біометрії на Мальті.

Список документів для отримання ВНЖ на Мальті для цифрових кочівників:

паспорт; заповнена анкета N1A для основного заявника; заповнена анкета N2 для додаткових заявників; заповнена анкета N1B про доходи; мотиваційний лист; медичне страхування з покриттям 30 000 €; підтвердження зайнятості: трудовий договір чи контракти надання послуг для підприємства поза Мальти; витяг з банківського рахунку за останні три місяці; свідоцтво про реєстрацію шлюбу та свідоцтво про народження дітей – якщо є додаткові заявники; підтвердження проживання: договір оренди строком на один рік або договір купівлі житла

ПМП на Мальті можуть отримати учасники програми Malta Permanent Residence Programme. Іноземці виконують кілька інвестиційних умов: сплачують адміністративні та благодійні збори, орендують нерухомість на суму від 10 000 € на рік або купують житло вартістю від 300 000 €. Загальна сума інвестицій становитиме від 150 000 €.

Статус ПМП на Мальті одержують на все життя. Карту ПМП потрібно міняти кожні п’ять років – набагато рідше, ніж будь-яку карту ВНП.

Хорватія: віза для цифрових кочівників з доходом від 2370 € на місяць

Візу для цифрових кочівників до Хорватії мають право отримати громадяни країн, які не входять до складу Євросоюзу та єврозони. У заявника має бути укладений трудовий контракт із компанією, зареєстрованою за межами Хорватії.

Основний заявник може приєднати до заявки чоловіка, з яким перебуває в офіційному шлюбі, або партнера, якщо прожив з ним понад три роки. Діти віком до 18 років також можуть бути включені до заявки.

Щомісячний дохід віддалених співробітників повинен становити не менше 17 822 хорватських кун після сплати податків, або близько 2370 євро. Вимоги до доходу збільшуються на 10% за кожного додаткового члена сім’ї.

Термін дії – до одного року.

Продовжити візу цифрового кочівника не вдасться. Подати нове дозволяється не раніше, ніж через шість місяців після закінчення першої візи.

Витрати на отримання візи цифрового кочівника до Хорватії.

Місце подання документів Збори Вартість, хорватські куни Вартість, € У консульстві чи посольстві Хорватії Візовий збір Збір за видачу ID-картки 420 kn 310 kn 56 € 41 € У відділенні внутрішніх справ у Хорватії Візовий збір Акцизні марки Збір за видачу ID-картки 350 kn 70 kn 240 kn за видачу картки за три тижні 450 kn за видачу картки за тиждень 47 € 9 € 32 або 60 €

Розмір зборів у доларах розрахований за курсом на 27.09.2022

Процедура отримання візи. Документи на візу подають:

на сайті Міністерства закордонних справ Хорватії;

у посольстві чи консульстві Хорватії за місцем знаходження;

у районному відділенні внутрішніх справ, якщо заявку подають до Хорватії.

Термін одержання становить від трьох до п’яти тижнів.

Список документів для отримання візи цифрового кочівника у Хорватії:

Заповнена анкета для особистої подачі документів або подання онлайн. Паспорт. Термін дії паспорта має бути на три місяці більший, ніж термін дії візи. Медична страховка. Документи, що підтверджують статус цифрового кочівника: трудовий договір із іноземною компанією або довідка про реєстрацію компанії. Підтвердження фінансової спроможності: витяг з банківського рахунку або підтвердження регулярного доходу. Довідка про несудимість. Бронювання проживання. Під час подання заявки вказують адресу проживання в Хорватії: тимчасову або на весь час дії візи. Це необхідно, щоб визначити відділення поліції, де розглядатимуть документи. Підтвердження сплати адміністративних зборів.

Документи мають бути подані англійською або хорватською мовою.

Податки. Цифрові кочівники у Хорватії не мають права надавати послуги хорватським компаніям. Доходи від віддаленої роботи не оподатковуються, навіть якщо іноземець прожив у країні понад 183 дні.

Маврикій: віза для цифрових кочівників з доходом від 1500$ на місяць

Віза на Маврикій для фрілансерів має назву Premium Travel Visa. Її можуть отримати іноземці із зарплатою від 1500$ на місяць, якщо не планують виходити на ринок праці Маврикія і не становитимуть конкуренції місцевим жителям.

Віза потрібна тим, хто планує жити на Маврикії понад 180 днів у календарному році. Якщо термін перебування не перевищує шести місяців, іноземці можуть отримати візу після прибуття на острів.

До заявки на візу цифрового кочівника на Маврикії можна приєднати додаткових заявників – чоловіка чи дружину та дітей.

Від заявників потрібно підтвердити мінімальний рівень доходу на рівні 1500 $ на місяць на кожного заявника старше 18 років і 500 $ на кожну дитину молодше 24 років.

Термін дії візи становить один рік.

Процедура отримання візи організована онлайн. Заявнику необхідно:

Забронювати квитки та проживання. Подати заявку на сайт програми. Отримати візу — документи надійдуть на адресу електронної пошти, вказану в заявці.

Термін отримання. Заявку на отримання Premium Travel Visa обробляють протягом 48 годин, якщо надіслати її з понеділка по четвер. Заявки, надіслані з п’ятниці до неділі, розглядають наступного робочого дня, тобто у понеділок.

Список документів для отримання візи для цифрових кочівників на Маврикії:

паспорт; фотографії; копія авіаквитків в обидві сторони; попереднє бронювання проживання; медична страховка; підтвердження фінансової спроможності: банківська виписка чи трудовий договір.

Документи мають бути перекладені англійською або французькою мовою та засвідчені нотаріусом.

Податки. Іноземці, які проводять на Маврикії понад 183 дні, стають податковими резидентами країни.

Податкові резиденти Маврикія сплачують податок на світовий дохід за прогресивною шкалою: для доходу понад 14 500 доларів на рік ставка становить 15%. Дохід із іноземних джерел оподатковується, тільки якщо буде переведений на Маврикій.

Бразилія: віза для цифрових кочівників з доходом від 1500$ на місяць

Бразилія видає візи іноземцям, які можуть жити в країні, але працювати віддалено — на організацію поза Бразилією. Процедуру регламентує Постанова №45 від 9 вересня 2021 року.

На візу можуть претендувати іноземці, чий дохід перевищує 1500 доларів на місяць або 18 000 доларів на рік.

На даний момент у ухвалі немає інформації про членів сім’ї, яких можна приєднати до заявки.

Термін дії візи становить один рік із можливістю продовження ще на рік.

Витрати. Інформація про збори та мита під час подання заяви на візу цифрового кочівника в Бразилії не опублікована.

Процедура отримання візи. Заповнити заяву на візу можна в онлайні на сайті Міністерства закордонних справ Бразилії, але подати документи необхідно особисто — у посольстві чи консульстві Бразилії у країні перебування. Візу можна також отримати, якщо приїхати до Бразилії за туристичною візою.

Список документів:

паспорт; медичне страхування, що діє на території Бразилії; підтвердження сплати консульського збору; заповнена анкета на отримання візи; Довідка про несудимість; документи, що підтверджують статус цифрового кочівника, наприклад, трудовий договір; підтвердження фінансової спроможності: щомісячного доходу у розмірі від 1500$ або виписки з банківського рахунку, на якому лежить мінімум 18 000$; бронь авіаквитків туди і назад.

Термін отримання становить від 5 до 15 робочих днів. Якщо подавати документи до Бразилії, термін збільшується до 30 робочих днів.

Португалія: віза для цифрових кочівників з доходом від 705 € на місяць

Влітку 2022 Португалія оголосила про запуск спеціальної візи для цифрових кочівників — Digital Nomad Visa, але поки не анонсувала правила для заявників.

Фрілансери та віддальники приїжджають до Португалії за національною візою D7, яка дає право отримати дозвіл на проживання в країні.

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Основні умови. Імміграційну візу D7 у Португалії можуть отримати іноземці, які отримують стабільний щомісячний дохід із іноземних джерел. Наприклад, якщо працюють за трудовим контрактом із компанією за межами Португалії, здають в оренду нерухомість або отримують дивіденди.

Заявник може включити до заявки чоловіка чи дружину, навіть якщо пара перебуває у цивільному шлюбі. Також дозволяється додати дітей до 21 року та батьків, які фінансово залежать від основного заявника.

Рівень доходу основного заявника має перевищувати мінімальний розмір зарплати у Португалії. У 2022 році він становить 705 євро. Якщо іноземець включає заявку додаткових заявників, вимоги до рівня доходу збільшуються на 30% за кожну дитину та на 50% за кожну дорослу.

Заявнику також необхідно орендувати або купити нерухомість у Португалії, щоб подати документи на візу.

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Термін дії візи D7 – 4 місяці. За цей час іноземцю необхідно подати документи на отримання посвідки на проживання в Португалії. Перша карта ВНЖ діє 2 роки.

Витрати на отримання візи D7 та ВНЖ у Португалії для сім’ї цифрового кочівника з розрахунку на одну особу:

90 € – збір за подання заяви на візу D7;

від 14 € – медична страховка;

83 € – збір за опрацювання заяви з виготовлення карти ВНЖ;

72 € – виготовлення карти ВНЖ.

Умови отримання візи D7 не включають спеціальних вимог щодо вартості оренди та купівлі нерухомості.

Процедура отримання візи D7 та ВНЖ у Португалії для цифрових кочівників:

Отримати NIF – індивідуальний номер платника податків у Португалії. Він знадобиться, щоб відкрити рахунок у банку або укласти договір на оренду житла. NIF можна отримати віддалено через податкового представника у Португалії. Відкрити рахунок у португальському банку. Заявнику необхідно перерахувати з цього приводу суму, достатню для проживання сім’ї протягом року. Купити чи орендувати житло. У разі оренди житла процес вибору нерухомості та укладання договору займає кілька днів, у разі купівлі – від двох місяців. Зібрати та подати документи на візу D7 до консульства. Заявник отримує візу протягом 60 днів після подання документів. В’їхати до Португалії за візою D7 та подати документи на ВНЖ до імміграційної служби. Отримати карту ВНЖ у Португалії.

Термін отримання становитиме від 2 місяців.

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Список документів:

заяву, заповнену друкованими латинськими літерами; закордонний паспорт, дійсний протягом 3 місяців після закінчення строку дії візи; кольорові фотографії розміром 3,5×4,5 см; діюча медична страховка строком на 4 місяці; довідка про відсутність судимості, видана у країні походження чи тривалого проживання заявника; згоду заявника на перевірку відсутності судимості імміграційною та прикордонною службами Португалії; договір оренди чи купівлі житла у Португалії; витяг з банківського рахунку за 6 місяців, щоб підтвердити наявність достатніх коштів для життя в країні; свідоцтво про укладання шлюбу; квитанції про сплату зборів; свідоцтво про присвоєння номера платника податків у Португалії – NIF.

Особливості візи. Цифровому кочівнику, який отримає ВНЖ у Португалії через візу D7, необхідно проводити в країні не менше 183 днів на рік.

Іноземці, яким важливо зберегти свободу пересування, отримують ВНЖ у Португалії за інвестиції, наприклад, при купівлі нерухомості. Інвесторам необхідно проводити в Португалії лише 7 днів на рік.

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Німеччина: віза для цифрових кочівників без вимог до доходу

Основні умови. Візу цифрового кочівника до Німеччини можуть отримати іноземці, які можуть зробити внесок у економічний чи культурний розвиток країни. Наприклад, на візу можуть претендувати художники, письменники, викладачі іноземних мов, перекладачі, архітектори.

Термін дії. Візу фрілансера у Німеччині видають терміном до 3 років.

Продовження. Після трьох років проживання в Німеччині за візою фрілансера, іноземець може подати документи та отримати постійний дозвіл на проживання в країні.

Витрати. Іноземці сплачують збір під час подання заяви у розмірі 100 €. Виняток становлять громадяни Туреччини, для них розмір збору знижений:

до 22,8 євро для заявників до 24 років;

до 37 € – для заявників віком 25 років і старше.

Процедура отримання візи. Для подання заяви на візу спочатку необхідно записатися на прийом на сайті Імміграційного офісу Берліна, потім особисто подати необхідні документи.

Термін отримання візи становитиме від 5 до 6 тижнів.

Список документів:

Паспорт. Біометричні фотографії 35 × 45 мм на світлому фоні. Заява про видачу посвідки на проживання — Antrag auf Erteilung eines Aufenthaltstitels. Підтвердження регулярного прибутку. Резюме Медична страховка. Договір оренди чи підтвердження права власності на житло. Підтвердження щомісячних витрат на оренду, наприклад, виписка з банківського рахунку. Пенсійний план для заявників віком від 45 років. Підтвердження професійних навичок: сертифікати, дипломи, поради, дозволи на роботу.

Податки. Цифровий кочівник буде визнаний податковим резидентом Німеччини, якщо проводитиме в країні не менше 183 на рік або якщо Німеччина стане центром його життєвих інтересів. Наприклад, іноземець із ВНЖ у Німеччині може бути визнаний податковим резидентом країни, якщо його неповнолітні діти навчаються у німецьких школах.

Податкові резиденти – фізичні особи сплачують прибутковий податок за прогресивною шкалою: ставка варіюється від 0 до 45% залежно від суми річного доходу.

Нерезиденти сплачують податок лише з доходів, отриманих із джерел у Німеччині.

Ставка прибуткового податку у Німеччині

Річний дохід Ставка прибуткового податку До 9744 € 0% Від 9744 до 57 918 € 14% Від 57 918 до 274 612 € 42% Від 277 826 € 45%

Джерело: GLS

Особливості візи. Іноземці, які отримали візу фрілансера у Німеччині, можуть жити лише у Берліні.

Порівняння умов отримання візи для цифрових кочівників у 2022 році.

Португалія регулярно входить рейтинги найкращих країн для цифрових кочівників. Віддалені співробітники відзначають невисокі ціни на оренду житла порівняно з іншими країнами Євросоюзу, м’який клімат, розвинену інфраструктуру для роботи, відпочинку та дітей.

Віза D7 в Португалії – імміграційна віза, яку отримують цифрові кочівники, щоб приїхати до країни. Віза діє два роки, її можна продовжити, а за п’ять років — претендувати на карту ПМП чи громадянство.

Візи для цифрових кочівників у Бразилії та на Маврикії – одні з найдоступніших у світі: іноземцям необхідно підтвердити дохід у розмірі від 1500 $ на місяць. Заяву на візу на Маврикії розглядають за 2-3 дні.

Уряд Дубай просить цифрових кочівників підтвердити мінімальний рівень доходу у розмірі 5000 доларів. Це одна з найвищих вимог до заявників у світі. За інвестиції в нерухомість у Дубаї на суму від 204 000 доларів іноземці можуть отримати резидентську візу в ОАЕ відразу на три роки.