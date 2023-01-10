В Індонезії стався землетрус магнітудою 7.6

Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус — його потужність досягла 7.6 балів.

За даними Геологічної служби США, сейсмодія була зафіксована 9 січня о 17:47 за часом UTC (20:47 за московським часом). Його епіцентр знаходився за 340 км на північний схід від населеного пункту Туал в індонезійській провінції Малуку. Вогнище залягало на глибині 95 км.

Інформація про руйнування, жертв та постраждалих уточнюється.

Також повідомляється, що раніше того ж дня землетрус магнітудою 5.6 стався у провінції Східна Ява в Індонезії.