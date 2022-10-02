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ІндонезіяСпорт

Сотні людей загинули внаслідок заворушень після футбольного матчу в Індонезії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Сотні людей загинули та постраждали внаслідок заворушень після футбольного матчу в Індонезії

Індонезійська поліція заявила, що щонайменше 174 особи загинули внаслідок заворушень, які спалахнули після футбольного матчу на Східній Яві, повідомляє Associated Press.

Після того, як матч Прем’єр-ліги Індонезії закінчився перемогою Персебаю над Аремою, на стадіоні сталося кілька бійок між уболівальниками двох команд.

Раніше повідомлялося про 127 загиблих та 180 поранених.

Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників, але це викликало паніку та сотні фанатів кинулися до виходу. Багато хто з них задихнувся в тисняві, а інших розтоптав натовп.

На місці загинули 34 особи.

Понад 300 людей було доставлено до найближчих лікарень, але багато з них померли в дорозі, а інші в медичних закладах.

На лікуванні залишаються понад 100 осіб, із них 11 у критичному стані.

Двоє із загиблих були співробітниками поліції.

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