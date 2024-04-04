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Вперше таке бачили: В Індії риба мало не вбила підлітка, запливши йому до рота

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Вперше таке бачили: В Індії риба мало не вбила підлітка, запливши йому до рота

В Індії медики зіткнулися з незвичним випадком. До лікарні надійшов підліток, у горлі у якого була риба, передає Мirror.

За інформацією порталу, риба запливла до рота 14-річному хлопцеві, коли він купався в річці і хотів зробити вдих. Живність застрягла у його горлі. Спочатку дістати рибу місцеві жителі спробували самі, але коли зрозуміли, що не справляються і постраждалий може померти, відправили його до лікарні.

У першому шпиталі, оглянувши пацієнта, дійшли висновку, що ніяк не можуть йому допомогти, і відправили його до іншої лікарні. Там медики, хоч і були вражені картиною, все ж таки взялися за порятунок життя хлопця.

Вперше таке бачили: В Індії риба мало не вбила підлітка, запливши йому до рота

З горла рибу витягували щипцями і частинами.

Наразі хлопцеві нічого не загрожує. Лікарі ж заявили, що вперше у своїй практиці зіткнулися з подібною нагодою.

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