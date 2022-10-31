В Індії завалився міст: Загинуло понад 130 туристів

Як повідомляє телеканал NDTV, щонайменше 130 людей загинули під час обвалення вантового мосту в індійському штаті Гуджарат.

Уточнюється, що трагедія сталася на мосту, зведеному понад 140 років тому на греблі Мачху поряд із містом Морбі. Міст був закритий останні два роки на реконструкцію і відкрився лише чотири дні тому. Як стало відомо, ремонт займалася приватна компанія, а відкрили конструкцію без сертифіката придатності.

У момент обвалення на мосту перебувало понад 500 осіб, у тому числі діти. У результаті понад 350 опинилися у воді. З них 130 людей загинули, близько 70-ти було поранено та доставлено до лікарень.

Надання допомоги тим, хто впав у річку, ускладнювалося сильною течією та нічним часом. На місце прибули рятувальники та пожежники з Морбі та навколишніх міст.