В Індії пішов “дощ із черв’яків”: лякаючі кадри

Падіння “жахливих стрічкових хробаків” з неба в штаті Біхар потрапило на відео, передає NewYorkPost.

Момент, гідний Біблійних сюжетів, відбувся у Біхарі – штаті в Ост-Індії на кордоні з Непалом. На вірусних кадрах видно, як із неба падають тисячі “хробаків”. Дощ із білих істот покрив дорогу та автомобілі товстим шаром.

Повідомляється, що перелякані місцеві мешканці почали ховатися у будинках та закривати свої магазини.

Примітно, що це не перша подібна подія у світі. Раніше громадянам провінції Ляонін у Китаї довелося озброїтися парасольками, щоби втекти від аналогічного дощу з “хробаків”. Ролики з Китаю також зібрали мільйони переглядів та теорій.

Вивчивши кадри з Індії та Китаю, експерти припустили, що, швидше за все, на них зображено дощ із “сережок” тополі, колосоподібних кистей білого кольору, схожих на хробаків.