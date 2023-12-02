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Мешканка Індії одним ударом у ніс вбила чоловіка, який відмовився відвезти її до ОАЕ

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Мешканка Індії одним ударом у ніс вбила чоловіка, який відмовився відвезти її до ОАЕ

Як пише Times of India, в Індії дружина вбила чоловіка ударом у ніс за відмову везти її до Дубаю на день народження.

Інцидент стався у місті Пуна за 150 км від Мумбая, в одному з елітних житлових комплексів. Загиблий – 36-річний Ніхіл Ханна, який займався будівельним бізнесом.

За попередніми даними, сварка розпочалася через те, що чоловік відмовився везти дружину Ренуку до Дубаю на святкування її дня народження та не подарував їй дорогі подарунки на інші свята. Також Ніхіл не схотів поїхати до Делі, щоб відсвяткувати дні народження родичів.

Під час сварки жінка завдала чоловікові удару в ніс такої сили, що він одразу ж знепритомнів і незабаром помер. Пізніше з’ясувалося, що в нього було зламано ніс і вибито кілька зубів, що спричинило сильну кровотечу.

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