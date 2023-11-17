Мавпи роздерли дитину в індійському селі

В індійському селі Салки зграя мавп роздерла 10-річного хлопчика. Врятувати дитину не вдалося, повідомляє Daily Star.

Повідомляється, що 10-річний Діпак Такор грав на вулиці з друзями, коли на нього напала зграя розлючених мавп. Мавпи так сильно покалічили дитину, що шансів на її порятунок не залишилося.

“Коли його привезли до лікарні, залишалося лише констатувати смерть. У хлопчика було вирвано кишківник”, – сказали лікарі місцевого госпіталю.

Чиновники зазначили, що за останній тиждень це був уже третій напад мавп на людей у селі.

Керівники лісового господарства в цьому районі підтвердили, що намагалися відловити велику зграю мавп, які бешкетують у поселенні. Деякі тварини спіймані, інші досі бігають на околицях села.