Експерти розповіли, чому в Індії немає туалетного паперу і що робити туристам

Питання, чому в Індії немає туалетного паперу і як місцеві жителі обходяться без нього, розкрила у своєму блозі туристка. При цьому хоча скарги на антисанітарію в Індії стали вже спільним місцем, туристка запевняє, що індійці вважають «брудними» саме європейців.

У відповідь на це запитання блогер якраз і розповідає про туалетний папір. Вона запевняє, що з погляду індійця «попа у нас брудна, бо ми з вами користуємось туалетним папером».

«Індійці категорично її не люблять і не користуються. Відсутність туалетного паперу у всіх будинках, де ми гостювали, говорить про те, що індійці добре справляються і без нього. А допомагає їм у цій справі ліва рука та проточна вода. Сходив у туалет і одразу помився — саме такий спосіб «підтирання» вважається індійцями найгігієнічнішими», — пише блогер. При цьому з їхнього погляду ті люди, хто підтирається папером, ходять із брудною п’ятою точкою. “Саме так мені відповідали всі індійці”, – запевняє вона.

Також вона пише, що приймати ванну в Індії також вважається негігієнічною.

«По суті, ванна з гарячою водою є калюжею. Застрягла калюжа зі стоячою водою. А для індійця купатися у ванні одно, що купатися у болоті, адже вода має бути проточною, як у душі. Тому індійці приймають лише душ», – запевняє блогер.

За її словами, вона неодноразово була в гостях у індійців, і ванни не було ні в кого, тільки душ. Причому за її запевненнями самі індійці їй відповідали, що ванною не користуються так як «не хочуть бути брудними».

«Індійці приймають душ щонайменше 2 рази на день, деякі навіть частіше. Навіть бомжі та безпритульні купаються під вуличним краном, натираючи тіло шматочком мила. Сама постійно зустрічала таке на вулиці», – також запевнила блогер.